Si chiama POP, l’album della cantautrice romana Mitumme prodotto da Andrea Allocca al Kate Academy di Roma. Un album come suggerisce lo stesso titolo, che cerca di essere libero nella forma e nel genere pur mantenendo un’impronta orecchiabile pop e che contiene otto tracce in tutto: Supereroi, Mi manca, Un’ estate al mare, San Lorenzo, Combattimento, Adesso, Ricordi, l’Amore impedisce la morte. I brani dell’album, dal primo singolo Supereroi a L’amore impedisce la morte che prende il nome da un discorso di Guerra e Pace di Tolstoj raccontano un clima di malinconia che rispecchia il tempo che stiamo vivendo, senza dimenticare quello che ci da la forza per andare avanti nonostante tutto: l’amore a 360 gradi, quello per la famiglia, l’amore di coppia, per la vita e quello che ci può portare verso la felicità.

«Le canzoni - spiega l’autrice - sono autobiografiche. San Lorenzo, ad esempio, è il quartiere dove sono sempre uscita e dove ho suonato di più a Roma e la canzone nasce in un periodo dove non si poteva uscire la sera per colpa del coprifuoco e della nostalgia di quei momenti vissuti in passato».



Cenni biografici dell’artista

Alexandra Gamberale, in arte Mitumme, è cantautrice romana dalle varie influenze musicali. Comincia a scrivere canzoni per esigenza di esprimere le proprie idee ed emozioni durante l’adolescenza. Da allora non ha più smesso. Lo strumento principale con il quale compone i suoi pezzi è la chitarra, ma le piace sperimentare vari generi e provare sempre nuovi strumenti musicali per dare il giusto vestito ad ogni sua canzone.

Nel 2019 è uscito Aspettando Godot, vivo? suo primo Ep dalle influenze elettroniche che ha come tema centrale la ricerca della felicità. Il 16 Aprile 2021 esce San Lorenzo, singolo che anticipa l’album Pop, pubblicato nel gennaio 2021 e con il quale ha vinto nell’Agosto del 2021, il Contest musicale Very Indies, promosso dalla indie label e distributore musicale DIY, per sostenere la musica indie MusicBroker.It.

Il medesimo brano fa parte anche della Compilation Very Indies 2021 prodotta sempre da Musicbroker.IT. Nel settembre 2021 Mitumme ha pubblicato il suo primo brano interamente in francese Evidenment, e successivamente Le moment parfait che anticipano un futuro Ep interamente in francese. Attualmente l’artista è al lavoro su un nuovo brano in italiano che sarà pubblicato il prossimo Maggio.





SEGUI MITUMME SU

Facebook | Instagram | Youtube | Spotify