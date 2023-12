Dichiarazione della Direttrice regionale dell'UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa Adele Khodr:

"Quest'anno è stato il più letale mai registrato per i bambini in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, con la violenza legata al conflitto che ha raggiunto livelli senza precedenti.83 bambini sono stati uccisi nelle ultime dodici settimane - più del doppio del numero di bambini uccisi in tutto il 2022, tra l'aumento delle operazioni militari e l’applicazione della legge. Più di 576 sono stati feriti e, secondo le notizie, altri sono stati arrestati. Inoltre, la Cisgiordania è stata pesantemente colpita da restrizioni di movimento e di accesso.Mentre il mondo guarda con orrore alla situazione nella Striscia di Gaza, i bambini della Cisgiordania stanno vivendo un loro incubo. Vivere con una sensazione quasi costante di paura e dolore è, purtroppo, fin troppo comune per i bambini colpiti. Molti bambini riferiscono che la paura è diventata parte della loro vita quotidiana, e molti hanno paura persino di andare a scuola o di giocare all'aperto a causa della minaccia di sparatorie e altre violenze legate al conflitto. L'UNICEF è estremamente preoccupato per il diritto dei bambini della Cisgiordania e di Gerusalemme Est alla sicurezza e alla protezione e per il loro diritto a vivere.I bambini che vivono in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, subiscono da anni una violenza logorante, ma l'intensità di questa violenza è aumentata drammaticamente dopo gli orribili attacchi del 7 ottobre. La violenza legata al conflitto ha ucciso 124 bambini palestinesi e 6 bambini israeliani dall'inizio del 2023.Le gravi violazioni contro i bambini, in particolare le uccisioni e le menomazioni, sono inaccettabili. L'UNICEF esorta tutte le parti a rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale dei diritti umani e a proteggere i bambini dalla violenza legata ai conflitti e a tutelare il loro diritto più elementare, semplicemente quello di poter vivere. I bambini non dovrebbero mai essere bersaglio di violenza, non importa chi o dove sono. Porre fine alle violenze ricorrenti è il modo migliore per garantire che i bambini possano crescere in pace e sicurezza.La sofferenza dei bambini in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, non deve passare in secondo piano rispetto all'attuale conflitto – è parte di esso".