Le visite mediche sono già state prenotate e Wataru Endō diventerà presto un nuovo giocatore del Liverpool. I Reds in questa sessione di mercato estiva hanno perso Fabinho e il capitano Henderson. La dirigenza ha cercato di rimpiazzarli con Enzo Fernandez e Moises Caicedo ma entrambi sono stati acquistati dal Chelsea.

Diversi tifosi dei reds hanno criticato l'acquisto del giapponese classe 93' definendolo non all'altezza di una squadra d'alto calibro come il Liverpool. Ma è davvero così? Wataru Endo dopo aver giocato quasi 10 anni nel suo paese natale, nel 2018 viene notato da un club europeo, il Sint-Truiden. In Belgio però non convince e viene girato in prestito allo Stoccarda che allora militava in 2.Liga. Lo Stoccarda torna in Bundesliga e Wataru viene riscattato. Dal 2020, con la squadra tedesca, ha messo a segno 14 reti in 112 presenze, numeri niente male per un centrocampista difensivo.

Endo è un giocatore dotato di una grande duttilità, può essere impiegato non solo come centrale ma anche da terzino e da mediano, sfruttando non solo la sua velocità ma anche quella dei compagni visto che è molto abile nel verticalizzare e creare occasioni da contropiede. Il suo stile di gioco, quindi, si adatta alla perfezione al pensiero di Jürgen Klopp. Il giocatore ha anche una grande leadership, infatti Endō è capitano della nazionale Giapponese ed ha guidato i suoi compagni ad un ottimo risultato nello scorsi mondiale tenutosi in Qatar. La sua dote difensiva di maggior spessore sono i duelli aerei vinti, fattore che stupisce essendo alto solo 1,74m, difatti nessuno ha fatto meglio di lui sotto questo punto di vista in Bundesliga dal 2020.

L'unica incognita è come e se il giocatore si adotterà al calcio inglese decisamente più che diverso rispetto a quello tedesco. Endō non sarà un, quel si può definire, 'world class player' ma diversamente da ciò che i media e i tifosi pensano potrebbe essere una rivelazione di questa stagione ed un giocatore utile a disposizione di Klopp. Wataru Endō può essere all'altezza di giocare nel Liverpool.