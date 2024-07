"Non ho un'idea che diventa parola, ho una visione che diventa poesia" -Janette Lart



- Buon giorno, Janette, che cosa si prova a vedere i tuoi libri al top delle classifiche di Amazon? Quali sentimenti senti di condividere con i tuoi lettori?

Gratitudine per chi mi ha dato fiducia, per chi mi segue nella mia attività di autrice e nei miei account social. Ottimismo perché penso che costruire qualcosa un po' alla volta, giorno dopo giorno, reinventarsi e ripartire siano alla base del successo. E poi devi avere uno sguardo, una visione. Io la chiamo poesia, quel piglio di cercare una realtà nella realtà che sia tutta mia. Questa individualità creativa è diventata una sorta di stile espressivo, ovvero la traduzione di quello sguardo che può essere contemplativo della bellezza della natura o critico di un certo sistema culturale.



- Nella vita quotidiana chi è Janette Lart? Raccontaci di te...

Sono una donna di 59 anni, vivo nella provincia di Catania, sono sposata e madre di due figli. Insegno Lingua Inglese al liceo. Ho la passione per il giardinaggio e la lettura. Ho già alle spalle 11 pubblicazioni, tra romanzi e raccolte poetiche in italiano e/o in inglese. Attualmente sono impegnata nella mia prima raccolta di racconti che uscirà all'inizio del 2025. Ho partecipato a diversi concorsi letterari, riuscendo a ottenere notevoli riconoscimenti.



- So che hai diversi fan sui tuoi canali social, vuoi confidarci il segreto di tanto successo?

La presenza sui social si costruisce rispettando tre principi. Il tempo è una componente fondamentale. Vero è che oggi tutto è estremamente veloce, ma le relazioni, anche quelle virtuali necessitano di tempo e costanza. Il secondo suggerimento è la proposta, cioè che cosa vuoi condividere. Infine l'originalità che non vuol dire necessariamente eccentricità. Bisogna scegliere un modo di proporsi, semplice, stupefacente, naturale, senza effetti oppure straordinario. Certo, man mano queste caratteristiche si possono migliorare, soprattutto io non potrei pretendere di essere super tecno, ma posso focalizzare la mia attenzione verso determinati dettagli.



- Chiudiamo con una domanda di rito, altri progetti per il tuo futuro?

La mia opera in lingua inglese "Among Petals and Thorns" verrà presentata alla Fiera del Libro di Francoforte nell'ottobre 2024. Sono veramente molto soddisfatta di questa risonanza internazionale. Vorrei chiudere quest'intervista citando un mio aforisma che indirizzo a tutti gli artisti siciliani.

"Dalla mia isola non vedo confini, scorgo infiniti orizzonti"