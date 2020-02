Nell'assemblea nazionale in cui oggi il PD ha eletto Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto - città Medaglia d'Oro della Resistenza - come nuovo presidente del partito, il segretario Nicola Zingaretti, oltre a parlare del piano per l'Italia, delle sfide del governo per migliorare la vita delle persone e della riorganizzazione del partito, ha voluto sottolineare che "è giunto il momento di superare senza se e senza ma i dicreti sicurezza, che sono decreti di propaganda di Salvini".

Zingaretti ha poi proseguito dicendo che "di sicurezza in quei decreti non c'è nulla. Sono stati creati per la paura, non per la sicurezza. Il Pd lavora per nuovi decreti, per la vivibilità e la sicurezza delle città. Azioni che non siano subalterni a qualcosa di sbagliato fatto dalla destra, ma che portino le nostre idee".

Naturalmente, la macchina della propaganda leghista, non ha mancato di commentare la dichiarazione di Zingaretti...





Mentre l’Italia ed il mondo si preoccupano del #Coronavirus, la priorità del capo del PD stamattina è cancellare i Decreti Salvini sulla sicurezza. Ma cos'hanno nella testa??? pic.twitter.com/sBrno5IHF7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 22, 2020



Dichiarazione, alla quale il segretario del Pd non ha mancato di replicare...