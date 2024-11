Highlights

Ha preso il via la 5° edizione del progetto Otis dedicato alle scuole superiori per promuovere l’istruzione STEM e la mobilità inclusiva. Tema di quest’anno: l’applicazione dell’AI

Per la seconda volta, l’Istituto Tecnico Renato Cartesio di Cinisello Balsamo è stato selezionato, per sfidare altre scuole di Europa , Middle East e Africa .

Il progetto migliore verrà premiato da Otis con una sovvenzione di 20.000 dollari per implementare i programmi e le dotazioni scolastiche.

_________________________________________________________________

“Giovani e Intelligenza artificiale: insieme per creare nuove opportunità”

_________________________________________________________________

Otis Worldwide Corporation (NYSE: Otis), leader mondiale nel settore degli ascensori e delle scale mobili, ha annunciato l’avvio della quinta edizione del progetto Made to Move Communities™.

L’Italia, ancora una volta, sarà rappresentata da un team di 12 studenti tra i 13 e i 17 anni dell’Istituto Tecnico Renato Cartesio di Cinisello Balsamo (MI), selezionato per prendere parte alla sfida. Guidato da 5 mentori volontari Otis e 2 docenti dell’Istituto, il gruppo di giovani studenti e studentesse avrà il compito di individuare una soluzione STEM (acronimo inglese per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) su un argomento preassegnato. Il tema di questa edizione è l’intelligenza artificiale.

L’AI sta rivoluzionando radicalmente il modo in cui affrontare sfide complesse su larga scala, rendendo il processo sempre più veloce e preciso. Guardando al settore della mobilità, la rapida urbanizzazione e la popolazione in costante crescita hanno generato una maggiore richiesta di mobilità e questa tecnologia ha il potenziale per ottimizzare il modo in cui si muovono persone e merci. Il team Cartesio sarà, quindi, coinvolto nello sviluppo di un progetto che prevede l’applicazione dell'intelligenza artificiale per trovare soluzioni di mobilità più inclusive e sostenibili.

Il progetto ritenuto più meritevole, da una giuria composta da rappresentanti internazionali di Otis, riceverà una sovvenzione pari a 20.000 dollari che la scuola potrà investire per sviluppare e integrare i programmi scolastici relativi alle materie STEM e contribuire così alla crescita della prossima generazione di innovatori e innovatrici.

Il programma ha preso il via lunedì 4 novembre e si svilupperà in 8 settimane di lavoro, pianificate nel corso dei mesi fino a fine febbraio 2025. Per ogni settimana, gli studenti dell’Istituto Tecnico Renato Cartesio dedicheranno 4 ore allo sviluppo del progetto.

“Made to Move Communities™ rappresenta ormai da 5 anni un’occasione importante per concentrare l’attenzione su due questioni fondamentali per Otis ma anche per le comunità in cui viviamo e lavoriamo: l’istruzione STEM e la mobilità inclusiva. Oggi, queste giovani menti possono sviluppare le proprie competenze scientifiche sfruttando tutto il potenziale di una tecnologia innovativa e potentissima come l’intelligenza artificiale. Siamo davvero curiosi di vedere le soluzioni creative che emergeranno” ha affermato Costantino Aldé, Amministratore Delegato del Gruppo Otis Italia. “Abbiamo già avuto modo di conoscere l’impegno e l’entusiasmo del Cartesio e siamo certi che questa sfida sia un modo positivo per coinvolgere e stimolare ragazzi e ragazze, offrendo loro l’opportunità di aprire lo sguardo al futuro che li aspetta, con un ruolo da protagonisti” ha poi continuato.

“Siamo contenti e orgogliosi che anche quest’anno il nostro Istituto sia stato selezionato da Otis per Made to Move Communities™. Gli studenti hanno aderito con entusiasmo e siamo sicuri che si impegneranno per proporre un progetto competitivo. Questa sfida rappresenta un importante momento per motivare i ragazzi a dedicarsi alle materie scientifiche e a pensare al loro futuro come professionisti e membri della comunità” ha aggiunto Chiara Arena, Dirigente Scolastica dell’Istituto Tecnico Renato Cartesio.

In occasione dell’incontro di kick off del progetto, il team ha avuto l’opportunità di seguire una lezione a cura di Emanuele Bezzecchi, specialista in AI nel settore aerospaziale e autore del libro “Intelligenza Artificiale”, per introdurre il gruppo a questa tecnologia e alle sue applicazioni per migliorare la vita e il lavoro delle persone.

“Lavorare con i ragazzi è sempre sbalorditivo, sono sempre più avanti di quello che immagini e anche questo team lo ha confermato. Farlo in contesti scolastici, poi, è importantissimo perché si avvicina il mondo del lavoro di oggi a quello del futuro. Questo è un modo eccezionale per aiutare le persone più giovani a capire che cosa vorranno fare da grandi e perché” ha dichiarato Emanuele Bezzecchi.

Inizialmente, l’Istituto competerà direttamente con altre scuole di Europa, Medio Oriente e Africa, ma - quest’anno per la prima volta – la sfida proseguirà a livello globale. Infatti, nei prossimi mesi, più di 250 studenti di scuole in rappresentanza di oltre 15 Paesi nel mondo parteciperanno al programma e le quattro squadre vincitrici per singola macroregione (EMEA, Americas, Asia Pacifica e Cina) si sfideranno per determinare il vincitore globale, che riceverà un'ulteriore sovvenzione per la propria scuola.

Dal 2020, l'annuale concorso studentesco globale Made to Move Communities di Otis ha coinvolto oltre 750 studenti nel mondo e centinaia di colleghi e colleghe Otis, con l'obiettivo di affrontare sfide di mobilità urbana e di stimolare l'interesse per le materie STEM. Le scuole partecipanti hanno ricevuto quasi un milione di dollari (USD) in sovvenzioni destinato da Otis a promuovere l'apprendimento delle materie STEM a scuola.

L’Azienda

Otis è leader globale nella produzione, installazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, muove 2,3 miliardi di persone ogni giorno e gestisce circa 2,3 milioni di impianti in tutto il mondo: il più grande portafoglio del settore. È presente nelle strutture più iconiche del mondo, così come negli edifici residenziali e commerciali, negli snodi dei trasporti e ovunque le persone siano in movimento. Con sede in Connecticut, USA, Otis conta 71.000 dipendenti, di cui 42.000 tecnici sul campo, tutti impegnati a soddisfare clienti e passeggeri in più di 200 paesi. Per saperne di più, www.otis.com e LinkedIn, Instagram e Facebook @OtisElevatorCo.





Crediti per l’immagine di Costantino Aldé, Amministratore Delegato del Gruppo Otis Italia : © Giuseppe Biancofiore