È in arrivo la quinta edizione di Customer eXperience Now – Engaging beyond the screen (CX Now), in agenda il 10 marzo a Milano presso il Centro Servizi Bezzi del Banco Popolare di Milano.

Anche quest'anno, CX Now si propone come momento di incontro tra aziende fornitrici di soluzioni tecnologiche innovative utili a migliorare le strategie di CX ed aziende "utenti" alla ricerca dell'approccio e degli strumenti giusti per attirare e fidelizzare i propri clienti.

Il focus di questa edizione sono l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale e di tecnologie immersive (Realtà Aumentata e Virtuale, Voice Interaction) per aumentare l'engagement del cliente, insieme all'importanza dell'analisi dei dati per delineare strategie efficaci di Customer eXperience.

Attraverso testimonianze di grandi player, live experience in area demo e tavoli di lavoro (close-up meeting) per un confronto dinamico e interattivo tra i partecipanti, si presenteranno le esperienze di CX più coinvolgenti, gli ultimi trend tecnologici e nuovi modelli di business.

La forte connotazione tech e l'approccio business-oriented differenziano CX Now dagli altri eventi del settore e lo trasformano in un'occasione di digital transformation per tutte le aziende che si rivolgono ai clienti, mettendo a disposizione dell’audience idee innovative, ma anche utilizzabili concretamente e nell'immediato.







Per ulteriori informazioni: segreteria@cxnow.it - www.cxnow.it

