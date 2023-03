Dal 16 al 17 marzo si svolgerà, con l'organizzazione di IMM CarraraFiere, Seatec, la fiera dedicata ai professionisti delle costruzioni nautiche.

Seatec è l’unico evento nell’Area Mediterranea dedicato alla tecnologia, alla componentistica e al design nel settore nautico.

Insieme a Seatec avrà luogo anche la mostra Compotec Marine, dedicata ai materiali compositi nel mondo della nautica.

Come già sperimentato nella precedente edizione, si potrà partecipare all'evento sia in presenza che in forma virtuale.