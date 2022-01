Chisciotti e cavalieri erranti, sparpagliati per il mondo o chiusi dentro le mura, sono sempre gli stessi, quelli di un tempo, quelli di oggi e quelli di domani, savi e pazzi, eroi e insensati. Non sono venuti al mondo per vivere meglio o peggio. Quando l'universo nella solitudine si abbandona alle proprie miserie, loro pronunciano parole di giustizia, d'amore, di bellezza e di scienza. Chi si rende volontariamente schiavo non maledice l'esistenza.(Fernando Arrabal, Uno schiavo chiamato Cervantes )

Chi è pazzo? Chi è normale?

Forse chi vive nella sua lucida follia riesce ancora a compiere atti eroici. Di più: forse ci vuole una qualche forma di follia, ancor più che il coraggio, per compiere atti eroici.

La lucida follia è quella che ti permette di sospendere, per un eterno istante, il senso del limite: quel “so che dobbiamo morire” che spoglia di senso il quotidiano umano, ma che solo ci rende umani.

L'animale non sa che dovrà morire: in ogni istante è o vita o morte. L'uomo lo sa ed è, in ogni istante, vita e morte insieme. Emblematico in questo è Amleto, coevo di Don Chisciotte, che si chiede: chi vorrebbe faticare, soffrire, lavorare indegnamente, assistere all’insolenza dei potenti, alle premiazioni degli indegni sui meritevoli, se tanto la fine è morire? Don Chisciotte va oltre: trascende questa consapevolezza e combatte per un ideale etico, eroico. Un ideale che arricchisce di valore ogni gesto quotidiano. E che, involontariamente, l'ha reso immortale. È forse folle tutto ciò? È meglio vivere a testa bassa, inseriti in un contesto che ci precede e ci forma, in una rete di regole pre-determinate che, a loro volta, ci determinano? Gli uomini che, nel corso dei secoli, hanno osato svincolarsi da questa rete - avvalendosi del sogno, della fantasia, dell'immaginazione - sono stati spesso considerati “pazzi”. Salvo poi venir riabilitati dalla Storia stessa. Dopotutto, sono proprio coloro che sono folli abbastanza da credere nella loro visione del mondo, da andare controcorrente, da ribaltare il tavolo, che meritano di essere ricordati in eterno: tra gli altri, Galileo, Leonardo, Mozart, Che Guevara, Mandela, Madre Teresa, Steve Jobs e, perché no, Don Chisciotte. Alessio Boni

E io dico che Don Chisciotte e Sancho vennero al mondo affinché Cervantes potesse narrare la loro storia e io spiegarla e commentarla, o meglio, affinché Cervantes la raccontasse e la spiegasse e io la commentassi. Può raccontare, spiegare e commentare la tua vita, mio caro Don Chisciotte, soltanto chi è stato contagiato dalla tua stessa follia di non morire. Allora, intercedi in mio favore, o mio signore e padrone, affinché la tua Dulcinea del Toboso, ormai disincantata dalle frustate di Sancho, mi conduca mano nella mano all’immortalità del nome e della fama. E se la vita è sogno, lasciami sognare per sempre!(Miguel de Unamuno, Vita di Don Chisciotte e Sancho)



Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo

presenta

ALESSIO BONI SERRA YILMAZ

in

DON CHISCIOTTE

adattamento di FRANCESCO NICCOLINI

liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra

drammaturgia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer e Francesco Niccolini

PERSONAGGI E INTERPRETI

Don Chisciotte - Alessio Boni

Sancho Panza - Serra Yilmaz

Curato, Incappucciato, Cavaliere degli specchi - Marcello Prayer

Morte, Re di Spagna, Incappucciato, Teresa Panza, Pastore, Contadina, Duca - Francesco Meoni

Dottore, Incappucciato, Pastore, maggiordomo - Pietro Faiella

Antonia sorella di Don Chisciotte, Incappucciato, Contadina, Guardia del re, Duchessa - Liliana Massari

Governante, Contadina, Guardia del re - Elena Nico

Ronzinante, Giovane attore - Biagio Iacovelli

FOTO: _© Lucia De Luise



Dal 18 al 30 gennaio 2022 feriali ore 20,45 - domenica ore 15,30 - sabato 29 gennaio ore 15,30 e 20,45

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

_©Angelo Antonio Messina