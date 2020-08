Il circuito di Barcellona e Catalogna, per le sue caratteristiche, è il preferito dalle scuderie di Formula 1 per testare le proprie monoposto prima dell'inizio di ogni nuova stagione. E visto che riesce, meglio di altre piste, a rendere evidenti i valori in campo delle varie vetture, di conseguenza, fa sì che le gare in esso disputate finiscano per essere di una noia mortale, quando le differenze di prestazioni sono tanto marcate, come in questa stagione 2020.

E così di una noia mortale è stato il GP di Spagna che si è disputato questa domenica, con il dominio delle Mercedes e del solito Hamilton che ha tagliato per primo il traguardo, anche se in parte "annacquato" - ma mai messo in discussione - dal secondo posto di Verstappen che con la sua Red Bull è arrivato però a 24 secondi di distacco, seppur davanti a Bottas che, partito male, in tutta la gara non ha mai dato l'impressione di poter lottare per i primi due gradini del podio, accontentandosi solo di portare a casa un punto in più, anche grazie ad un cambio gomme al penultimo giro, mettendo a segno il giro più veloce di giornata.

A masterclass from @LewisHamilton as he takes his fourth win of 2020 to extend his lead at the top of the driver standings!#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/EpRRBgPE2n — Formula 1 (@F1) August 16, 2020



Al quarto e quinto posto le due Mercedes rosa della Racing Point, rispettivamente con Stroll e Perez, perché quest'ultimo, che ha finito davanti al compagno di squadra, è stato penalizzato con 5 secondi per non aver rispettato una bandiera blu, mentre sesto troviamo un ottimo Sainz su MacLaren.

Settimo ha tagliato il traguardo uno stoico Vettel, grazie al fatto di aver effettuato un unico cambio gomme a metà corsa, dove ha montato dei pneumatici soft. Leclerc, che gli era davanti, si è dovuto fermare dopo tre quarti di gara per un problema al motore... unico ritiro di giornata. Non solo la Ferrari va piano, ma non è neppure affidabile!

A completare la classifica dei primi dieci, troviamo Albon (Red Bull), Gasly (AlphaTauri) e Norris con la seconda MacLaren.

Nel mondiale, Hamilton continua a macinare punti, portandosi a quota 132, Verstappen si conferma al secondo posto con 95, mentre Bottas è terzo a 89.

Prossimo appuntamento in Belgio il 30 di agosto sul circuito di Spa.