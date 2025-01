NABA, Nuova Accademia di Belle Arti presenta la prestigiosa collaborazione con Central Saint Martins - University of the Arts London, tra le più importanti scuole di arte e design al mondo, attraverso il lancio di un Joint Summer Course in Fashion Design di respiro internazionale della durata di 5 settimane - che si terrà dal 30 giugno al 1° agosto - un’esperienza unica e immersiva tra Londra e Milano presso i campus delle due realtà accademiche.

Un sodalizio nato da una comune visione: una formazione learning by doing che mette insieme lezioni teoriche, riguardanti il sistema moda e i marchi più rilevanti del settore con le loro filosofie di stile, esperienze sul campo e laboratori pratici. Entrambe le realtà, infatti, combinano diversi modi di pensare, progettare e fare, per una pratica creativa che unisce la capacità di immaginare nuovi futuri con le competenze per realizzarli.

Il programma si compone, infatti, di due fasi. La prima si svolgerà a Londra, presso Central Saint Martins - University of the Arts London dal 30 giugno al 17 luglio. Qui gli studenti si concentreranno sulla ricerca, la progettazione e lo sviluppo di un progetto di moda utilizzando tecniche miste di disegno e design 2D. Oltre alle lezioni in aula, a Londra gli studenti saranno ispirati e coinvolti anche sul territorio attraverso visite a realtà culturali e per documentare con fotografie e disegni la loro ricerca di studio.

La seconda fase si terrà presso il campus NABA di Milano dal 21 luglio al 1 agosto: qui, gli studenti approfondiranno il processo creativo, sviluppando il lavoro di ricerca svolto a Londra e sperimentando con i tessuti nei laboratori di Fashion Design dell’Accademia, e realizzeranno prototipi di una collezione. Al termine del programma, gli studenti avranno avuto una overview della progettazione di moda, completando una collezione che include moodboard, schizzi e prototipi realizzati con tecniche di drappeggio e uscite didattiche museali nella città di Milano.

Il programma congiunto è curato da Scott Ramsay Kyle, UAL Study Abroad Academic Lead e da Simone Domenico Liscio, NABA Special Programmes and Summer Courses Course Leader. A guidare gli studenti nell’esperienza di studio, saranno dei tutor di rilievo: per Central Saint Martins Anna-Nicole Ziesche e Heather Sproat, Joint Pathway Leaders, BA Fashion: Womenswear, e per NABA Lorenzo Seghezzi, docente dell’Accademia e fashion designer (seguono brevi biografie).

La collaborazione con Central Saint Martins rappresenta un tassello importante che si aggiunge ai numerosi progetti che NABA, Nuova Accademia di Belle Arti porta avanti in sinergia con prestigiose realtà accademiche e istituzionali locali ed internazionali.

Commentano Guido Tattoni, NABA Dean, e Simone Domenico Liscio, NABA Special Programmes and Summer Courses Course Leader: “La connessione e la relazione stabilite per il Joint Summer Course tra NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, e Central Saint Martins - University of the Arts London, sono innanzitutto un legame umano, costruito su idee condivise, valori comuni e prospettive collettive. In un’epoca in cui emergono sempre più barriere e la velocità della comunicazione lascia poco spazio alla riflessione collettiva e alla comprensione della direzione da intraprendere, NABA e UAL hanno dedicato tempo e spazio, attraverso i loro Summer Courses, per promuovere il dialogo e unire le loro visioni. L’obiettivo è supportare gli studenti nella loro crescita personale e professionale, consentendo loro di diventare sempre più consapevoli delle dimensioni sfaccettate che definiscono la nostra umanità condivisa.”

Il corso è aperto a tutti gli studenti che desiderano sviluppare le proprie competenze nel mondo del fashion design, che siano motivati e appassionati e che abbiano frequentato almeno un anno di Università. Non è richiesto un portfolio di ingresso e l’età minima per partecipare è di 18 anni. Le iscrizioni chiuderanno il prossimo il 12 maggio. Per maggiori dettagli e per iscriversi: https://www.naba.it/en/summer-courses/fashion-design/joint-ual-naba

Brevi bio

Lorenzo Seghezzi - Designer, sarto e corsettista milanese, direttore creativo del brand Lorenzo Seghezzi, dopo aver frequentato il Triennio in Fashion Design in NABA, nel 2020 ha fondato il brand che ha come obiettivo quello di essere uno statement sociale e politico che dia voce, attraverso la sua estetica, alle identità queer con un approccio su misura.

Heather Sproat - Laureata al Central Saint Martins College of Art and Design, 1997 riceve la Queen Elizabeth Scholarship, studiando Haute Couture al Christian Dior Atelier di Parigi. Successivamente, è stata designer per Louis Vuitton ed è diventata docente del Central Saint Martins, dove dal 2014 è Joint Pathway Leader del BA (Hons) Fashion Design Womenswear. Designer freelance e Creative Director per Woodchild, un marchio di maglieria, con un forte interesse per la sostenibilità.

Anna-Nicole Ziesche - Laureata al Central Saint Martins College of Art and Design, è una designer e filmmaker che esplora la relazione tra moda, cinema e performance. Ha vinto numerosi premi e ha esposto i suoi lavori a livello internazionale, partecipando anche a festival cinematografici in tutto il mondo. Dal 2015 è Joint Pathway Leader del BA (Hons) Fashion Design Womenswear al Central Saint Martins.