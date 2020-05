Raccolta fondi Festival delle Arti V Edizione sul WebNoi per Napoli



Associazione Culturale Noi Per Napoli organizza questa raccolta fondi:

L' Associazione Culturale Noi per Napoli, attiva nel campo delle Arti (musica,canto poesia, pittura etc..)e del sociale da ben quasi trent'anni, svolge progetti di promozione culturale per tutte le fasce sociali con una finalità benefica, raccogliendo fondi per provvedere di volta in volta ai rifornimenti di beni prima necessità per le mense dei senzatetto della Caritas di Napoli ed alle famiglie svantaggiate con figli portatori di handicap di tutto ciò che può essere utile per agevolare la loro vita e la loro crescita !

Essendo un'Associazione non profit Associazione Culturale Noi per Napoli it che non gode di fondi pubblici per il proprio funzionamento ma solo del contributo di coloro che vi collaborano e che la animano,con le propria professionalità e competenze, per la realizzazione dei progetti menzionati e per far fronte alle necessarie spese organizzative chiedono l'aiuto anche con una quota minima a tutti coloro che sono sensibili ai loro progetti:

dal 1 al 16 maggio 2020 ha bandito la V Edizione del Festival delle Arti per la prima volta sul Web



L'ARTE SI ESPRIME ANCHE SUL WEB

Sei un artigiano, un creativo, hai una passione per il disegno, la scultura la fotografia, la moda,la musica, il canto, la poesia, cinema, la danza,la gastronomia,make up, moda, per le creazioni fatte a mano? BENE Metti la tua arte in mostra

L' Associazione Culturale Noi Per Napoli con il Patrocinio morale del Comune di Napoli, organizza la quinta edizione del Festival delle Arti. Inviaci una foto o un video del tuo lavoro entro l' 8MAGGIO noipernapoliart@gmail.com, il materiale sarà pubblicato sui canali web e sarà il pubblico a decidere i vincitori tramite i like ricevuti

PARTECIPAZIONE GRATUITA ️



Cosa aspetti? Mettiti in mostra

➡️ Leggi il regolamento completo sulla nostra pagina

➡️ Info e contatti: 3394545044 / 3515332617

➡️ www.noipernapoli.it

I contributi che riceverà l'Associazione verranno impiegati per in una parte alle spese organizzative e pubblicitarie dell'evento ( costo delle sponsorizzazioni su Facebook, Istagram, per la comunicazione ecc..) e una parte per effettuare una spesa di generi alimentari che sarà poi consegnata direttamente dai rappresentanti alla mensa dei senzatetto di Piazza del Gesù Napoli.