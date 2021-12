Abbiamo intervistato Biba Dj, uno dei dj di riferimento di Circo Nero Italia, scatenata party internazionale che non ha certo bisogno di presentazioni e che il 31/12 farà ballare l'Otel di Firenze. 52enne, considera David Morales un maestro, mentre ama per l'atmosfera gli Artbat. Per il lui la prima parte del 2021 non è stata affatto facile. "Il 2021 doveva essere l'anno della rinascita per tutti ma per me non è stato facile", racconta. "A luglio ho contratto il Covid e quindi ho dovuto annullare tutto il calendario... solo da ottobre tutto è tornato alla 'normalità'. Per Biba Dj aspettarsi un 2022 decisamente migliore è il minimo... Oltre a collaborare con Circo Nero Italia, continuano le sue due residenze: il venerdì è al Naif di Prato, il sabato al Colle Bereto, a Firenze.

A cosa stai lavorando dal punto di vista musicale? Sto portando a termine alcuni progetti iniziati e mai finiti... e credo in una rinascita decisa del sound house, che mi sembra stia tornando protagonista dopo un lungo periodo in cui hanno dominato le sonorità latin e reggaeton. Il mio singolo 'Better Than You', interpretato da Vanessa Elly ed uscito su Strakton Records ha avuto buoni risultati e voglio lavorare in quella direzione. Chi fa il dj oggi ha davvero la possibilità di fare la differenza... è come tirare un rigore in Coppa! Non è facile, ma chissà ma di vincere.

Quando hai iniziato a mettere il tuo sound a servizio dei party Circo Nero Italia? Da poco, ovvero in questo anno così complicato... ma seguivo da sempre il loro lavoro e apprezzavo già la loro energia grazie a tanti party. I ragazzi guidati da Duccio Cantini sono poi anche molto professionali, il che fa la differenza.

Come è cambiato il divertimento? Dopo un periodo iniziale in cui molti hanno semplicemente replicato il pre pandemia, i locali di riferimento stanno cercando di innovare e chi arriva nei locali in qualche modo sembra essere più consapevole e voglioso di divertirsi. In qualche modo il sistema è cambiato... e probabilmente tutto il sistema ne aveva bisogno.



