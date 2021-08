Francavilla al Mare in Abruzzo, diventa il palcoscenico di un evento senza precedenti per il mondo Gay! Arriva il POOL PARTY G dalla mente creativa del famoso regista Maximo De Marco, che per l'occasione e' tornato dalla Spagna in cui vive per realizzarlo...

Il grand opening e' previsto per Venerdi' 3 settembre 2021 alle ore 23.00, per poi proseguire ogni venerdi e sabato...addirittura per tutta la stagione, poiche' la location , da sogno, dove si svolgeranno le serate , si sviluppa in un area di circa 1000 mq tra zone all'aperto e zone al coperto, per i periodi piu' freddi!

E' anche stato previsto una struttura dove poter soggiornare, per chi viene da fuori, addirittura un B&B Gay Friendly e una Guestahouse esclusivamente Gay!

La produzione degli eventi e' a cura di Canal G Television, l'unica gay tv Italiana, sono previsti anche ospiti famosi durante le varie serate...che al momento sono top secret!

Tra le varie attrazioni del POOL PARTY G , lo Show Room Only Man della Maison di moda Maximo Style by Maximo De Marco, lanciata in Spagna nel 2018 e ora proposto anche qui in Italia...per cui si potra' fare shopping di notte sotto le stelle! E la postazione di Canal G Television dove si realizzeranno interviste tra i presenti e dirette live!

Per prenotarsi si puo' utilizzare Telegram #poolpartygabruzzo oppure la pagina ufficiale facebook : POOLPARTYGABRUZZO o in alternativa Watshapp al 3296273410