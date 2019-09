Tassista di Uber licenziata dopo aver fatto scendere una coppia gay

Un bacio tra due ragazze ha scatenato l'ira di una tassista di Uber. Un gesto che però le è costato il posto di lavoro.

Dopo aver scoperto l'orientamento sessuale delle due ragazze, una tassista statunitense si è scagliata contro di loro, aggredendole verbalmente e intimandole di scendere dall'automobile.

È accaduto in New Jersey, mentre Kristin Michele e la sua compagna, Jen Mangan, stavano andando al concerto degli Zac Brown a Camden, lo scorso venerdì 6 settembre.

Krstin, però, ha filmato quanto è accaduto, comunicandolo ad Uber con le conseguenze sopra riportate.







Uber, in base a quanto dichiarato da un suo portavoce, non tollera qualsiasi forma di discriminazione e per tale motivo ha tolto l'accesso del conducente alla propria piattaforma dopo essere stata informata dell'incidente.

“Uber e le sue affiliate vietano la discriminazione nei confronti degli utenti in base a razza, religione, origine nazionale, disabilità, orientamento sessuale, sesso, stato civile, identità di genere, età o altro, secondo le indicazioni di legge".