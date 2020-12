Avrebbe dovuto esserci a inizio settimana il meeting dell'OPEC+ per decidere se estendere o meno il periodo di tagli alla produzione.

Tuttavia, le divergenze tra i produttori hanno spinto a un rinvio di un paio di giorni, per cercare di arrivare a una soluzione di compromesso.

Dai prezzi negativi di aprile, il WTI adesso si aggira sopra i 40 dollari al barile, grazie alle notizie sulla prossima disponibilità di vaccini anti Covid.

Come accennato in precedenza, l'incontro è stato spostato a giovedì per i soliti disaccordi sulla produzione tra Arabia Saudita e Russia, a cui stavolta si sono aggiunti gli Emirati Arabi Uniti, che invece sono propensi ad protrarre la stagione dei tagli.