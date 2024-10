Club Med lancia la sua campagna di Recruiting per la stagione invernale 2024- 2025 ed è alla ricerca di 400 collaboratori con diversi profili professionali da inserire all'interno dei suoi team, di cui 200 in Italia.

La diversità dei team G.O. e G.E. (Gentils Organisateurs/Gentili Organizzatori, Gentils Employés/Gentili Dipendenti), come quella che caratterizza tutti i clienti, è un punto di forza radicato nel DNA dell'azienda. Viene coltivato stagione dopo stagione per condividere esperienze umane e professionali eccezionali, oltre che per diventare creatori di felicità per i propri clienti.

Club Med seleziona 400 G.E & G.O con diversi profili professionali

La ricerca è rivolta a 400 profili, 200 dei quali in Italia, da inserire in diverse categorie professionali:

● Ospitalità e Ristorazione: commis di cucina e commis di pasticceria, lavapiatti, cuochi/e, pasticcieri/e, capi partita, sous-chef, capi cucina e capi di pasticceria, camerieri/e di sala, bartender, camerieri/e ai piani per servizio camere e aree comuni. Addetti/e alla lavanderia, Receptionist

● Supporto e Vendita: addetti/e alla vendita in Boutique, Addetti/e alla vendita di vini

● Infanzia: assistenti all’infanzia

● Benessere: infermieri/e, SPA Therapist

● Arte e Spettacolo: DJ, tecnici suono e/o luci

Per la prossima stagione invernale l’azienda leader del settore turistico è alla ricerca di professionisti, da impiegare nei suoi resort in Francia e in Italia, che vogliano contribuire a far vivere ai propri clienti vacanze indimenticabili, in linea con lo spirito Club Med.

Le offerte sono aperte a tutti i tipi di profili, a prescindere da titoli o esperienza, con il requisito principale di condividere i valori principali dell'azienda: responsabilità, multiculturalità, spirito pionieristico, gentilezza e libertà. Vero e proprio strumento di sviluppo della carriera, Club Med sostiene ogni collaboratore di talento nella sua crescita professionale, fornendogli gli strumenti necessari per sviluppare le proprie competenze professionali e offrendogli l'opportunità di trasferirsi nei luoghi più belli del mondo, grazie alla mobilità interna.

Per entrare in contatto con i potenziali candidati, Club Med ha programmato delle giornate di Recruiting, in presenza o da remoto, e partecipazioni a Job Fair su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con vari Partner. Per quanto riguarda le sessioni di Recruiting già confermate, le prossime sono previste online il 24 ottobre (in collaborazione con Job Farm) e a Milano il 6 novembre.

I candidati avranno inoltre l’opportunità di incontrare l’azienda all’evento organizzato da Job In Tourism, il Job Summit di Napoli (22/11), e alla fiera Domani Lavoro di Brescia, prevista il 9-10-11 novembre.

Per ulteriori aggiornamenti riguardo agli eventi consultare la pagina Club Med Jobs Italia.

Per scoprire tutte le offerte e saperne di più sulle figure professionali ricercate visitare il sito www.clubmedjobs.com

