La situazione delle terapie intensive nel Baden-Wuerttember "è altamente drammatica" ha detto il ministro della salute del Land nel sud-ovest della Germania, aggiungendo che i nuovi pazienti - se necessario - potranno essere trasferiti all'estero, grazie alla disponibilità di Italia, Francia e Svizzera.

Da giorni, altri laender tedeschi stanno trasferendo i loro pazienti per il forte carico nelle rianimazioni, con la Baviera che ne ha inviati due in Italia, a Bolzano e Merano.

In tale situazione, il Bundestag ha deciso di portare all'ordine del giorno l'applicazione dell'obbligo vaccinale anti-Covid includendo una sorta di lockdown per coloro che non volessero vaccinari.

"Si valutano diverse proposte - ha dichiarato in una nota Steffen Seibert, portavoce della cancelliera Merkel - come l'introduzione di una limitazione dei contatti più ampi soprattutto per non vaccinati, anche negli incontri privati, l'ampliamento del 2G anche nel commercio al dettaglio e le limitazioni per i grandi eventi. Inoltre, si preparerà una decisione su un obbligo vaccinale generalizzato, oltre a quello indirizzato alle categorie".