Le Maldive sono senza dubbio cornice perfetta per una vacanza all’insegna del romanticismo. E quale periodo migliore per una vacanza nelle isole dell’arcipelago dell’Oceano Indiano se non durante San Valentino, magari approfittando del last minute.

E non soltanto per risvegliarsi al suono del mare e camminare a piedi nudi sulla spiaggia, ma per provare tante esperienze che contribuiscono innegabilmente a creare un’atmosfera di magica complicità.

Come quelle proposte nei Sun Siyam Resorts, gruppo alberghiero 100% maldiviano, ideali per una romantica fuga a due. A partire dalle sistemazioni, tutte sulla spiaggia con accesso diretto al mare o nelle overwater che si affacciano direttamente sull’oceano e con piscina privata, dei veri e propri “nidi” dove la privacy è assicurata. Si può trascorrere la giornata in solitudine a due, ma coccolati dall’ottimo e attento servizio di Sun Siyam Resorts, a cominciare dalla speciale accoglienza di benvenuto con cesto di frutta e champagne in camera, per iniziare al meglio la vacanza.

Tantissime sono le esperienze che si possono fare nei resorts, tutte studiate per le coppie e molte le soluzioni per una vacanza a due, con tariffe molto interessanti e sconti su spa e altre attività.

Esperienza imperdibile è Cast Away: si trascorre il pomeriggio in una spiaggia deserta o su una micro isoletta nei pressi del resort dedicandosi a snorkeling, a bagni di sole comodamente sdraiati sui lettini e con tanto di pranzo e bevande fresche. Con la certezza che… prima del tramonto qualcuno tornerà a prendere gli ospiti. Un’esperienza da Robinson Crusoe, ma con tutti i comfort.

Oppure cinema sotto le stelle, una proiezione di uno dei film preferiti su un grande schermo montato in riva al mare, direttamente sulla spiaggia, con i piedi nella sabbia. Drink e popcorn sono inclusi, ovviamente.

Non manca un’esperienza gastronomica di altissimo livello, perché nei ristoranti a tema dei resort è possibile gustare cucine di tutto il mondo, accompagnate da una selezione di vini e bollicine di grandi etichette. Il cibo è infatti protagonista di diverse attività divertenti da fare in due.

Come il servizio di Floating Breakfast nella piscina della propria villa: grandi vassoi galleggianti ricchi di ogni meraviglia, centrifugati, succhi, frutta fresca, yogurt, uova, formaggio, piccola pasticceria fino a champagne e salmone, per una colazione davvero unica, da gustare in acqua e in completa privacy. Il modo migliore per iniziare la giornata, con vista sull’Oceano Indiano.

Oppure si può optare per il programma Destination Dining, ovvero una romantica cena sulla spiaggia o un barbecue a lume di candela, un tavolo per due sotto le stelle in una zona appartata sulla spiaggia, gustando i propri piatti preferiti.

Disponibile solo al Sun Siyam Olhuveli c’è poi un’esperienza unica per chi cerca il romanticismo: una cena su una piattaforma galleggiante sul mare, con una suggestiva vista notturna della spiaggia e con un delizioso menù per una serata intima con la persona amata.

Non mancano le seduzioni legate al benessere, come massaggi a due nei centri dei resort, ad esempio nelle spa sull’acqua del Sun Siyam Iru Veli e Sun Siyam Olhuveli, dove dal lettino si osservano i pesci attraverso un oblò sul pavimento mentre ci si rilassa con un massaggio a base di olii essenziali ed erbe.

Al Siyam World - il più innovativo resort di tutto l’arcipelago maldiviano, ultimo nato della catena - la Veyo Spa si trova al centro dell’isola circondata da maestosi alberi e fiori tropicali, dalle sale massaggio si sente solo lo stormire delle fronde e il canto degli uccelli: qui si possono provare pacchetti che prevedono massaggi di coppia e un bagno ai petali di fiori con un bicchiere di champagne. Veyo Signature è il massaggio ideale per rilassare i muscoli e alleviare le tensioni, oppure Veyo Scrub, un trattamento a base di sabbia, erbe o polpa di cocco per uno scrub profondo.

Al Sun Siyam Iru Fushi, la Spa by Thalgo France - pluripremiata come una delle migliori luxury spa del mondo - offre oltre 140 trattamenti a base di piante e olii locali, con tecniche di massaggio da tutto il mondo e seguendo le tradizioni dei guaritori maldiviani, della medicina ayurvedica e di quella cinese. E non manca un giardino segreto con vasche per l’idroterapia dove restare guardandosi negli occhi in silenzio per ore.

Ci sono anche soluzioni in tema sostenibilità per le coppie attente all’ambiente o che desiderano semplicemente lasciare un segno, piantando una palma da cocco – la pianta sacra per i maldiviani, non a caso raffigurata anche nella bandiera nazionale - con un’insegna in legno incisa con i propri nomi, la data, una dedica: un gesto che, oltre a ricordare un momento speciale, crea un senso di connessione con questo paradiso e rafforza simbolicamente l’impegno che Sun Siyam Resorts mette a sostegno dell’ambiente. E perché non ritornare, prima o poi, a controllarne la crescita?

