Annunciate le attese nominations ai SAG Awards, i prestigiosi premi cinematografici e televisivi assegnati annualmente dal sindacato degli attori (Screen Actors Guild) che rappresenta più di 150.000 membri. I loro verdetti hanno un ruolo chiave nella Stagione dei Premi perchè permettono di prevedere quali sono gli attori e le attrici che hanno più chance di conquistare una nomination agli Oscar. A tal proposito molto spesso i loro vincitori corrispondono alle scelte degli Academy Awards nel comparto attoriale.

Tra i candidati di quest'anno confermati i favoriti come Chadwick Boseman per Ma Rainey's Black Bottom, Carey Mulligan per il revenge movie Promising Young Woman, Leslie Odom jr. per l'opera prima di Regina King One Night in Miami e l’attrice asiatica esclusa ai Golden Globe, Youn Yuh-jung per Minari.

Nella categoria Miglior cast che solitamente anticipa il verdetto degli Academy Awards per il miglior film è stato escluso Mank di David Fincher. In compenso la gara resta aperta con tutti e 5 film candidati favoriti: Minari, One Night in Miami, Ma Rainey's Black Bottom, The Trial of the Chicago 7 e Da Bloods - Come fratelli.