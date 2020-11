Agli americani comincia a piacere in misura maggiore l'investimento nell'economia sostenibile.

Lo dimostrano i dati di questi ultimi mesi. Nell'anno in corso, solo fino a luglio, i flussi verso questo tipo di investimenti, 30,7 miliardi di dollari, avevano già eguagliato quelli dell'intero 2019.

Inoltre, è da considerare che quello a stelle e strisce è un mercato con ampissimi margini di crescita e se si considera che in Europa questi investimenti hanno generato nel terzo trimestre una raccolta di 61,6 miliardi di dollari, si può ritenere a buon diritto che in prospettiva il mercato americano possa, nel peggiore dei casi, crescere almeno agli stessi ritmi.

Ancor di più in considerazione del fatto che in Europa il patrimonio gestito in economia sostenibile va oltre i 1.000 miliardi, mentre quello USA si ferma sotto i 200.