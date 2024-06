CHIARA TAIGI - RAIUNO - 2 GIUGNO 2024 - REPLAY

Chiara Taigi canta “Non Ti Scordar di Me”

UNOMATTINA IN FAMIGLIA su RAIPlay

Per RIVEDERE al link https://www.raiplay.it/video/2024/05/UnoMattina-in-famiglia---Puntata-del-02062024-afa2d502-ad85-467f-a986-354e39958cb1.html?t=4880

Chiara Taigi ha cantato all'ultima puntata di Uno Mattina in Famiglia su RAI UNO della stagione 2023-24, 35° edizione, con la piacevole compagnia di Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli e con la Regia di Marco Aprea.

Chiara Taigi ha cantato una versione personale di “ Non Ti Scordar di Me ” composta da Ernesto De Curtis su testo di Domenico Furnò, un brano musicale emblema del BelCanto, del Romanticismo e della Linea Melodica Italiana, intepretato la prima volta nel film omonimo da Beniamino Gigli.

Interpretato da tutti i più grandi tenori e baritoni tra cui Tito Schipa, Giuseppe Di Stefano, Ferruccio Tagliavini, Gino Bechi, Luciano Pavarotti, ecc. Nella musica popolare da Al Bano, Claudio Villa, Mina, Orietta Berti, Gigliola Cinquetti, ecc. oltre a moltissime versioni moderne e ritmate.

“ Come la leggenda che narra del fiore Nontiscordardimé come un segno di amore eterno e ricordo, oggi uniamo vari simboli e valori, la Repubblica Italiana, l'Opera Lirica Italiana, l'impegno di tutte le Forze Armate e quello che ne scaturisce si esprime nel mondo dalla Cultura e dalla Musica Italiana, di cui si vorrà lasciare un segno e un valore indelebile nel tempo. ” Chiara Taigi

Si ringrazia per lo spazio musicale lirico e operistico nella Prima Rete di RAIUNO, ricordando che il programma Uno Mattina in Famiglia è parte della quotidianità delle famiglie italiane da molti anni portando intrattenimento, attualità e cultura con un alta professionalità, grazie a Michele Guardì, ringraziando in particolare il Direttore di Rete, gli Autori, la Regia, la Redazione del programma, a tutti i Tecnici e gli Assistenti di studio, Trucco e parruco, Costumi e Sartoria.

Un ringraziamento speciale al regista Marco Aprea e a Francesco Maria Marcucci, oltre ad un ringraziamento personale a Monica Setta per saper presentare la professionalità giornalistica con una piacevole naturalezza, a Ingrid Muccitelli per la spontaneità e di regalare sempre un sorriso ed a Beppe Convertini con grande capacità professionale e di savoir faire dentro e fuori la scena.

Replay su

https://www.raiplay.it/video/2024/05/UnoMattina-in-famiglia---Puntata-del-02062024-afa2d502-ad85-467f-a986-354e39958cb1.html?t=4880

Puntata intera

https://www.raiplay.it/video/2024/05/UnoMattina-in-famiglia---Puntata-del-02062024-afa2d502-ad85-467f-a986-354e39958cb1.html

RIFERIMENTI E LINK

FB https://www.facebook.com/chiarataigi/posts/pfbid05AiqkJfYLc4eJFsEb2XU9ggCYxUV6y1VHdmDDkMMs1UG9aPdL5i2BEHwxucrsUK8l

https://www.raiplay.it/programmi/unomattinainfamiglia

https://www.facebook.com/MattinaRai1/

https://www.facebook.com/pg/MattinaRai1/posts/

https://twitter.com/unomattina