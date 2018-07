I Campionati del mondo di atletica leggera 2019 si svolgeranno in Qatar dal 28 settembre al 6 ottobre. Una nazione, quella della penisola arabica, in cui è in vigore l'Omofobia di Stato.

Nel Paese del Golfo l'omosessualità è illegale e punita con il carcere. Anche la propaganda per la difesa dei diritti civili LGBT è vietata.

Tom Bosworth si batterà per i diritti civili dei cittadini LGBTI, anche a costo di essere arrestato per propaganda LGBTI.

Una decisione molto coraggiosa!