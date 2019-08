MotoGP 2019, Fabio Quartararo domina le libere del venerdì a Silverstone

Grande venerdì per il rookie di Yamaha Petronas, Fabio Quartararo, che ha dominato le due sessioni di libere sul circuito di Silverstone per il GP di Gran Bretagna facendo segnare sia al mattino che al pomeriggio il nuovo record del tracciato, migliorato addirittura di due secondi, con il tempo di 1'59.225.

Indubbiamente, il nuovo asfalto, di cui hanno beneficiato anche le vetture di Formula 1, non può non aver contribuito nell'impresa che comunque rimane tale, visto che Marc Marquez (Honda) non è riuscito ad andare al di là del secondo tempo, con 2,5 decimi di distacco.

Seguono le Yamaha ufficiali di Vinales (a 5 decimi) e Rossi (a 7 decimi), a confermare le parole del dottore che un paio di giorni fa era stato ottimista sulle possibilità della moto della casa di Iwata sul circuito inglese.

Buona la prestazione del pilota di casa, Cal Crutchlow, che con la sua Honda LCR ha fatto segnare il quinto tempo, rimanendo al di sotto dei 2 minuti.

Solo al sesto post troviamo la prima delle Ducati con Andrea Dovizioso che ha fatto registrare la migliore velocità di punta (insieme a Crutchlow) ad oltre 327 km/h, ma non ha trovato il necessario bilanciamento per essere veloce anche nelle 18 curve che caratterizzano la pista di Silverstone.

Franco Morbidelli (Yamaha Petronas), Miguel Oliveira (KTM Red Bull), Jack Miller (Pramac) e Danilo Petrucci (Duicati) completano la classifica dei 10 migliori tempi di giornata.