Vorresti personalizzare al meglio il tuo Amazon Echo? Se il suono predefinito degli allarmi impostati su Alexa sta iniziando ad annoiarti, sappi che esiste un modo per fare del tuo tema musicale preferito, la tua sveglia al mattino; ascoltare musica su Amazon Echo non avrà più segreti. Scopriamo insieme i passaggi necessari; intanto ti invitiamo a visitare newsdigitale.it, per scoprire tanti altri trucchi sul dispositivo.



Partiamo dal presupposto che, come avrai avuto modo di intuire, sono due le opzioni a cui puoi appellarti per l’impostazione Allarmi sul tuo dispositivo Alexa:

Suoni standard (quelli tradizionali);

(quelli tradizionali); Suoni celebrità (una piccola raccolta di voci celebri da impostare come allarme).

Tuttavia, esiste un modo per rendere più dolce e apprezzabile il tuo traumatico risveglio; basterà pronunciare le seguenti parole magiche ad Alexa : "Alexa, imposta un allarme per le 7 del mattino su [canzone]". L'assistente vocale imposterà quindi la sveglia per riprodurre il brano scelto, all'ora specificata.

L'impostazione di allarmi musicali, a seconda delle tue preferenze, riesce anche ad ovviare all'impedimento di ascoltare brani che solitamente sono disponibili solo per gli abbonati Amazon Music Unlimited. Ad esempio, se sei un abbonato Amazon Prime Music (non illimitato), non hai accesso a tutti gli artisti e non avrai la possibilità di riprodurre la playlist su Alexa che desideri, con quella traccia musicale specifica, a causa di queste limitazioni. Alexa dirà "non è incluso con Prime, ma è disponibile con Amazon Music Unlimited". Tuttavia, se richiedi di riprodurre il brano come allarme, potrai ascoltarlo interamente.



Per impostazione predefinita, Alexa estrae i brani da Amazon Music. Ciononostante, puoi modificare il database musicale sul servizio musicale preferito supportato, come Spotify o Apple Music. Apri il menu dell'app Alexa e seleziona Impostazioni. Scorri verso il basso e clicca su Musica e podcast> Servizi predefiniti. Da qui, puoi accedere al comando Cambia nella sezione Musica ed effettuare la selezione. Però, nel caso in cui non riuscissi ad individuare il tuo servizio musicale preferito, dovrai pigiare su Seleziona il servizio predefinito e scegliere una delle opzioni per ascoltare musica su Amazon Echo.