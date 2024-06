"Si sentono bombardamenti al nord, al centro e al sud... Gaza ora è davvero un inferno in terra, fa molto caldo... I rifiuti si accumulano ovunque, le persone vivono sotto teli di plastica dove le temperature salgono alle stelle", ha detto la Louise Wateridge, Senior Communications Officer presso l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, UNRWA , poche ore dopo essere tornata nell'enclave distrutta da quando gli attacchi terroristici guidati da Hamas e la cattura di ostaggi avvenuta lo scorso ottobre hanno scatenato la guerra.Dopo essere arrivata giovedì attraverso il valico di Kerem Shalom, nella parte più meridionale di Gaza, Wateridge ha detto che ciò che ha visto nella vicina Rafah è “distruzione”. La città era stata la sua base durante il suo primo viaggio a maggio, quando le forze israeliane avevano sequestrato il valico di frontiera con l'Egitto, ostacolando ulteriormente le consegne di aiuti nella Striscia.La stessa desolazione si è ripetuta proseguendo il suo viaggio verso nord, per arrivare al centro di Gaza, dove ora risiede.

Gusci vuoti di case come rifugi"Il viaggio attraverso Khan Younis è stato scioccante: non ci andavo da prima dell'invasione di Rafah del 6 maggio ed era una città fantasma perché tutto è distrutto"."Ora, ci sono molte, molte famiglie che vivono all'interno degli scheletri degli edifici distrutti. Coperte o teli di plastica sono stati messi dove i muri sono stati fatti saltare. Quindi è molto facile vedere la differenza che l'invasione di Rafah e l'azione militare in corso hanno avuto".

Alibi e saccheggiL’operatore dell’UNRWA ha confermato le notizie di un crollo della legge e dell’ordine dopo quasi nove mesi di intenso bombardamento israeliano che ha sconvolto la vita normale a Gaza e ha costretto le persone a ricorrere a fermare i camion degli aiuti in cerca di cibo una volta entrati a Gaza attraverso Kerem Shalom."Quando siamo arrivati, la strada era piena di saccheggiatori. Siamo arrivati ​​contemporaneamente ad alcuni camion degli aiuti... c'erano centinaia di uomini armati ad attendere il loro arrivo. I camion che abbiamo incrociato lungo la strada erano distrutti: i parabrezza completamente distrutti, tutti avevano barre di metallo che rinforzavano la zona del conducente".



Ogni singolo edificio delle Nazioni Unite danneggiato o distruttoPiù in profondità a Gaza, la signora Wateridge ha descritto i danni inflitti alle strutture delle Nazioni Unite lungo il percorso da Kerem Shalom a Khan Younis, Deir al Balah e oltre, con alcune danneggiate da grandi buchi dovuti ai bombardamenti e altre completamente sventrate."Ogni singola struttura UNWRA - scuola, magazzino, distribuzione alimentare ecc. - è stata significativamente danneggiata o addirittura distrutta. Fori di proiettile, muri fatti saltare in aria, pavimenti crollati uno sopra l'altro - non si ha idea che queste fossero strutture ONU protette dal diritto internazionale".Secondo l’ufficio di coordinamento degli aiuti delle Nazioni Unite ( OCHA ), dall’inizio del 2024, solo il 14% del carburante (diesel e benzene) che entrava a Gaza su base mensile prima dell’ottobre 2023, è stato fatto entrare nell’enclave (2 milioni di litri contro 14 milioni di litri)."Non abbiamo carburante, quindi non possiamo andare da nessuna parte con gli umanitari", ha detto la Louise Wateridge, confermando che le operazioni di soccorso continuano a essere ostacolate dalla difficoltà di reperire carburante da Kerem Shalom. "Per l'UNRWA, ci sono piani per distribuire ciò che abbiamo, cibo e materassi, ma è molto limitato. È un'altra dimostrazione di quanto ciò sia problematico per la risposta umanitaria, visto che non abbiamo neppure abbastanza carburante per gli spostamenti".

"People had fled for their lives from Khan Younis. There is nothing there [...]. And now, they are living back in buildings that are empty shells." @UNWateridge



Forced displacement continues across the #GazaStrip. Families seek shelter wherever they can. There's nowhere to go. pic.twitter.com/Z7KDAFCXai — UNRWA (@UNRWA) June 28, 2024



E quanto sia importante il carburante, lo dimostra la notizia che l'ospedale Kamal Adwan non sarà più in grado di operare già nelle prossime ore se non ne verrà rifornito per alimentare i propri generatori, ha detto all'agenzia Anadolu il suo direttore, Hussam Abu Safiya che ha ricordato che la sua assenza causerà la morte di pazienti, compresi i neonati ricoverati nel reparto maternità.

Abu Safiya ha anche reso noto che negli ultimi giorni decine di bambini sono stati ricoverati in ospedale a causa della malnutrizione, orami diffusissima tra i bambini della Striscia.

Intanto, gli Stati Uniti hanno rimosso a causa delle condizioni meteorologiche (versione ufficiale), il molo che avrebbe dovuto portare aiuti umanitari in tale quantità da soddisfare le esigenze giornaliere della popolazione di Gaza. Peccato essersi accorti, nella realtà, delle difficoltà di distribuzione di tali aiuti a causa del conflitto in corso.





© UNICEF/Eyad El Baba | Khan Younis