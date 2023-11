Mancano un pugno di giorni alla pubblicazione di Addio Michelle, composizione del cantautore Mimmo Parisi. In questo novembre del 2023, gli store di Spotify, YouTube, Deezer e altri ospiteranno la melodia struggente di questa canzone. Addio Michelle è una canzone prettamente di stampo pop-rock; colorata da venature malinconiche, tuttavia, è percorsa da un fil rouge speranzoso nel futuro.

La genesi del brano

Come ha dichiarato lo stesso autore, l'idea per il brano è scaturita da un incontro ordinario con due ragazzi che non nascondevano la loro delusione per il fallimento della loro relazione. Era l'estate scorsa e il mare era magnifico. Eppure loro si stavano allontanando come barche alla deriva verso l'orizzonte. Lei si chiamava Michelle.

L'arrangiamento di Addio Michelle è stato curato dallo stesso autore e, dal punto di vista strettamente tecnico, intervengono pianoforte, chitarre e basso pronti a sostenere le visioni chiamate dal testo. Per la programmazione della parte ritmica si è avvalso dell’apporto tempestivo di iDrum, che ha posizionato i sample della leggendaria Ludwig.