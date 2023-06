Il nuovo singolo di Nema

Nato dall’esigenza di ritornare alle sonorità anni ’50 / ’60, mescolato alle nuove tendenze musicali, “Back to the rock“, già dal titolo, ci spinge a muoverci indietro, agli anni della bellezza e del rock n’roll. Un testo audace e attuale, misto ai suoni dell’epoca, mix perfetto tra passato e futuro in un solo singolo.

Radio date: 16 giugno

Orangle Srl - www.oranglerecords.com

Emanuele Rigido, in arte NEMA, nato a Catania il 29 Aprile del 1991, si avvicina alla musica da piccolo, ma il progetto NEMA si concretizzerà realmente nel 2019, all’età di 28 anni.

Il percorso che lo porterà a questa nuova identità, inizia nel 2013, dopo la vittoria del concorso siciliano “ La Spada D’Oro “, questo primo risultato, lo spingerà a puntare totalmente sul suo repertorio inedito, tanto da partecipare ad Area Sanremo sempre in quell’anno.

Inizierà per lui una lunga attività live, sul territorio siciliano e non solo. Tra le collaborazioni live più significative, ricordiamo sicuramente quella con Sully Erna, frontman dei Godsmack.

Nel 2018, inizia a produrre da solo i suoi singoli e modellare il progetto NEMA. Tra i primi, per citarne uno, ricordiamo “ It Will be Forever “, uscito in altre due versioni nel 2020.

Nello stesso anno, esce Kamikaze, il suo primo Ep di inediti che, allo stato attuale, conta oltre 90k streaming su Spotify.

NEMA oggi è produttore di tutti i suoi brani e di brani di altri artisti, tra cui la cantautrice siciliana Debra, con cui ha diversi singoli all’attivo e in progetto.

