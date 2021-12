MASSIMO ALBERTO GALLI DELL’UNIONBIRRAI HA GUIDATO I PRESENTI TRA 4 BIRRE DI SICILIA. BATTESIMO PER “SICULA” BIRRA DELLA VALLLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO.

La birra da diversi anni è entrata in maniera decisa e per certi aspetti prorompente nells cultura enogastronomica siciliana. La terra di Sicilia riesce sempre a fornire un valore aggiunto a tutte le produzioni ed ecco venire fuori dei prodotti unici che spesso “riscrivono” la storia di quel prodotto o di quella realtà produttiva. Gianni Di Battista, birraio per passione, ha coltivato da tempo il sogno di produrre birra. Per fare le cose perbene sceglie un posto esclusivo come la Valle dei Templi di Agrigento e tiene a battesimo la sua prima “creatura” in una serata di cultura birraia.

Presso l’agriturimo “Passo dei Briganti”, a due passi dai Templi, venerdì 4 dicembre Gianni ha organizzato una serata all’insegna della birra. Ospite della serata Massimo Alberto Galli che ha presentato quattro birre siciliane in abbinamento con pizze degne di nota. Il gestore del ristorante del Passo dei Briganti, Mauro Palumbo, ha proposto pizze realizzate con impasti particolari e con ingredienti di qualità che hanno saputo esaltare le caratteristiche delle birre proposte.

La “Bianca” del birrificio “24 baroni” di Nicosia ha aperto il menù in abbinamento con il “Cuddriruni” tipico agrigentino. Di seguito la “Sicula” del nuovo “birrificio dei templi” di Gianni Di Battista abbinata ad una pizza con burrata, crudo siciliano, rucola e scaglie di grana. Una imponente “Mbriulata” con salsiccia, cipolla e scamorza è stata proposta con una sontuosa “Apa” del birrificio “24 Baroni” e infine una “Rossa” dello stesso birrificio ha accompagnato una conditissima e golosissima “Vastasuna” con mortadella di suino nero dei Nebrodi, stracciatella e pesto di basilico.

Le note di degustazione che Massimo Alberto Gali ha saputo dare sono state preziose e piacevolmente didascaliche. “Sono molto contento e soddisfatto del risultato della serata e spero che tutto questo sia l’inizio di una serie di serate all’insegna del buon gusto e della cultura birraia ed enogastronomica in genere” ci dice un Gianni Di Battista emozionato e appassionato che aggiunge: “ho in cantiere altre produzioni di birra ma sempre nel rispetto della tecnica birraia e di questa terra meravigliosa”.