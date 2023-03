Il centro storico di Napoli ieri è stato devastato da un manipolo di Ultras venuti in città con questo scopo prefissato.

Uno sfregio.

Ragione avrebbe voluto che a quei teppisti venisse vietata la trasferta o, almeno, che la polizia fosse stata libera di proteggere negozi e cittadini con le dovute cariche e i necessari arresti.

Quali sono le responsabilità, allora?



Certamente gli Accordi di Schengen, che sono un'ottima cosa, se accompagnati da una normativa penale adeguata per i reati tranfrontalieri, che si tratti di truffatori o rapinatori in trasferta come di ultras e facinorosi vari.

In altre parole, gli Accordi di Schengen richiedono la definizione di quali sono i reati 'federali' come in USA.

A parte, c'è l'ipocrisia francese, che attacca l'Italia in ogni modo e poi detiene (e picchia) gli immigrati irregolari.



Subito dopo, abbiamo PD+M5S che (invece di badare alla solidarietà e resilienza nazionale) si affannano in ogni modo nel voler dimostrare (inutilmente) che chi non è con loro ... è 'fascista', stop.

Dunque, secondo PD e M5S la colpa sarebbe del ministro Piantedosi. (LINK)

Peccato che questa volta non siano gli iperprotetti figli dei ceti alti (come sottolineava Pasolini) ad aver violato leggi, oltraggiato ufficiali e scatenato il caos ...

Possibile mai che la polizia non debba caricare e arrestare persino quando gli tirano addosso di tutto?



Al terzo posto nella scala delle responsabilità per lo sfregio di Napoli sicuramente c'è l'ipergarantismo italiano, per il quale reati come minacce, aggressione, percosse, lesioni lievi, estorsione e sequestro di persona ... sono su denuncia della vittima.

Peccato che siano i reati tipici delle gang, tra cui quelle 'ultras' ... cioè quelli per cui di solito il querelante e i testimoni vengono intimiditi ...



Intanto, ci sono i danni subiti da tanti commercianti e cittadini in una città che certamente non naviga nell'oro.

A pagarli sarà lo Stato Italiano, come indirettamente chiedono PD e M5S accusando Piantedosi, oppure sarà la Germania, come già sta chiedendo la Lega?





Crediti immagine: twitter.com/DiMarzio/status/1636041111348166665