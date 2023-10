Il poliedrico artista torna sulla scena nazionale con un nuovo singolo.

“La vita reale” è il nuovo singolo del talentuoso cantautore Marco Forti, dall’album “Dal mio punto di vista”. Il brano è sui principali stores digitali e dal 6 ottobre nelle radio in promozione nazionale.

Questa canzone inizia con delle ipotesi che faccio riguardo alla vita, al Destino e al cammino di ogni essere umano. Metto in dubbio che la vita sia veramente reale e che sia esattamente come la percepiamo noi o magari, perché no? La realtà è proprio nei sogni e quello che viviamo quotidianamente non è nient’altro che una dimensione falsa, che però percepiamo vera!

“Ipotizzando che il Destino sia stato scritto da qualcuno, forse proprio da un bambino!”

Immaginiamo veramente che ci sia un bambino (che all’apparenza dimostra 5/6 anni ma che in fondo chissà quanti anni avrà per essere il Destino!) che gioca, che disegna, che colora e che nella sua semplicità “gestisce” il Mondo, l’Universo e chissà quale altre dimensioni ancora… “La vita reale” parla per l’appunto di questo! Inoltre, nel testo, metto in evidenza come l’uomo sia ipocrita nella sua natura perché finge sempre di essere qualcosa o qualcuno che non è e che in fondo vorrebbe. Proprio come il Guerriero che affronta la sua battaglia contro il mondo, <<ma di questo è forestiero>>; o come la piuma che sta poggiata sull’asse (terrestre) e che crede di pesare su di essa.

E l’uomo è un po’ come questa piuma se ci pensiamo bene: Crediamo di essere unici al Mondo, di conoscere tante cose persino i Misteri più remoti; eppure, siamo soltanto un puntino lontano, come tanti altri puntini lontani dell’Universo, dentro una sfera, come tante altre, di nome Terra!

Ritornando a quanto scritto sopra e arrivando a conclusione, in questa canzone mi è piaciuto un po’ “giocare” con l’immaginazione e andare oltre. Forse condizionato dai tanti film di fantascienza o dicerie o studi scientifici, chissà. Però sono convinto di una cosa: che, se tutti in fondo abbiamo sempre avuto, sin dalla notte dei tempi, questo desiderio di sapere, quest’attitudine di meravigliarsi di fronte a ciò che è a noi sconosciuto. Se tutti, abbiamo questi strani pensieri che ci hanno creato nel tempo grandi dubbi e per molti, fonte di ispirazione per sceneggiature di film, testi di canzoni (come in questo caso), trame di libri… Beh, in fondo qualche spiegazione ci sarà!

In fondo da qualche parte avremo pure preso spunto! Ma tanto, qualsiasi teoria si dica, la storia ci insegna che alla fine si compie sempre lo stesso giro e ci si ritrova sempre al punto di partenza, seguendo sempre le tracce di questo immenso punto interrogativo indelebile e memorabile!

Tanto, di tutto quello che si dice in giro non si avrà mai certezza certa e questo è il succo di tutto il significato de’ “La vita reale”, quando confermo infine:

“(…) che nella vita non esistono gli eroi su questo non ci piove. Che la vita sia reale, non ci sono prove!”

