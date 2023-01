È stata formalizzata con una delibera di Giunta l’accordo raggiunto tra il Comune di Milazzo e l’A.S.P. di Messina per l’utilizzo dell’immobile di via Impallomeni, ex Omni, che in atto ospita la scuola “Walt Disney”, per realizzare nuovi servizi sanitari ed in particolare il Pte/118, il Centro salute mentale, la neuropsichiatria infantile, la radiologia territoriale (esame ecografia tiroide, Moc e mammografia e Serd).

La concessione ha una durata di venti anni. L’A.S.P. opererà in questo immobile un intervento di ristrutturazione. Con la firma del protocollo i locali saranno messi a disposizione dell’ASP e l’attuale asilo, facente capo al I Circolo didattico (Garibaldi-Piaggia), dovrà trovare una nuova sistemazione.

«Una opportunità importante per la nostra città – ha affermato il Sindaco Midili – dopo anni, in cui abbiamo subito la spoliazione di importanti servizi: Agenzia delle Entrate, Giudice di Pace, 118 e da ultimo anche la neuropsichiatria, trasferita di recente a Giammoro. L’accordo con l’ASP nasce dal cattivo stato, in cui si trovano i locali di Vaccarella, che ospitano questo e altri servizi, con gravi disagi per gli utenti del comprensorio e per gli eoliani. Oggi vi sono una sessantina di bambini con problemi psichici, che devono essere accompagnati quasi tutti i giorni da Milazzo o dalle Eolie a Giammoro. È facile immaginare con quali problemi per i loro familiari. Stesso discorso per il 118, che, per raggiungere Milazzo, devono partire da San Filippo. Una cosa assurda! Oggi che abbiamo avuto questa possibilità, è chiaro che intendiamo sfruttarla, partendo dal presupposto che ai 35 bambini, che dovranno lasciare il plesso Walt Disney, sarà garantita idonea sistemazione».