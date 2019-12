Le parole sono come i fili di una tela. La parola testo deriva dal latino texere, intrecciare. Soltanto la fantasia può limitare i modi di scrivere. Questa nuova canzone di Clemente di fantasia d'ironia ne contiene davvero tanta.Un titolo ed un testo molto originale su di una melodia semplice una classica ballata che si lascia cantare in coro. Tutto ciò ha fatto sì che la canzone in pochi giorni dall'uscita facesse migliaia di ascolti su youtube e spotify infinite condivisioni sui social soprattutto nei gruppi del movimento delle "sardine" che hanno visto in questa canzone il loro inno.

Una canzone contro ogni forma di prevaricazione e di violenza non solo nella politica.Come dice il testo della canzone: ogni riferimento è puramente casuale io sono solo un cantastorie fate voi...

Cipolla Rossa e chiaramente un “NO” ad ogni comportamento di prevaricazione che nega l’equilibrio e la convivenza civile tra le persone ed i popoli.