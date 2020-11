Oggi è stato fondato il Partito Gay, Solidale, Ambientalista e Liberale che spera di arrivare presto in Parlamento per una forte rappresentanza LGBT+.

Qualche giorno fa l’annuncio della discesa in campo e oggi (19 novembre) il battesimo del nuovo soggetto politico ‘Rainbow’.

Alla conferenza stampa del Partito Gay, Solidale, Ambientalista e Liberale erano presenti il fondatore Fabrizio Marrazzo (Gay Help Line 800 713 713 e Gay Center), Claudia Toscano (già attivista AGEDO – Associazione di genitori, parenti e amici di LGBT+) e Vittorio Tarquini (giovane attivista trans).



L’obiettivo del Partito Gay? La partecipazione alle prossime elezioni amministrative per poi puntare al Parlamento. Secondo uno studio (EuroMediaResearch) la comunità LGBT+ italiana sarebbe intorno al 12,8% dell’intera popolazione. Quindi un bacino da cui attingere i voti e secondo i pronostici dichiarati dallo stesso Partito si potrebbe partire da un 6% a livello nazionale per raggiungere il 15%.

Proprio in questo periodo di emergenza e pandemia riteniamo che Noi LGBT+ (lesbiche gay bisex e trans) non possiamo più delegare le nostre istanze a terzi e allo stesso tempo possiamo essere una forza propositiva per il Paese.L’ONU ha affermato che la nostra comunità sarà tra quelle più colpite dalla crisi economica causata dal Covid, perché di fatto non abbiamo tutele idonee né per noi come singoli studenti, lavoratori, autonomi, imprenditori, disoccupati, pensionati, né per le nostre famiglie Arcobaleno. (…) Negli anni abbiamo tentato, prima di esprimere il nostro voto, di far comprendere alle forze politiche quali fossero le principali emergenze socio- economiche avvertite dalla comunità LGBT+ e non solo, ma abbiamo trovato interlocutori inadeguati o inaffidabili.

Il nuovo Partito non si occuperà esclusivamente della comunità LGBT+... vogliamo una società: