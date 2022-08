Per la giornata di venerdì 12 agosto, la Protezione civile prevedeva un'allerta gialla per rischio idraulico per il centro sud. Tra le regioni più a rischio, Calabria e Sicilia.

In Calabria forti disagi, soprattutto per il vento, si sono registrati lungo la costa tirrenica settentrionale, ma gravi problemi, a causa di violentissimi temporali, si sono manifestati nella Calabria meridionale, nella Sicilia settentrionale e nelle isole Eolie.

Particolarmente grave la situazione a Scilla, dove le strette vie del borgo si sono trasformate in violenti fiumi di fango che hanno allagato le abitazioni, portando a mare tutto ciò che veniva travolto. Stessa sorte è toccata all'isola di Stromboli. Minori i problemi a Lipari e Vulcano dove però si registrano smottamenti.

I forti temporali hanno scaricato fino al momento 85mm di pioggia a Torre Faro (Messina), 78mm a Catona (Reggio Calabria), 77mm a Curcuraci (Messina), 55mm a Palmi e Solano Superiore, 47mm al Villaggio del Pino (Melia di Scilla), 48mm a San Saba (Messina) e a Rosarno, 39mm a Bagnara Calabra, 38mm a Scilla, 23ì5mm a Gioia Tauro. Forte pioggia anche a Reggio (20mm in centro).

Al momento, Scilla e Stromboli sembrano essere le località più colpite, ma solo nelle prossime ore si potrà avere un esatto quadro dei danni, sperando che il maltempo non abbia causato vittime.

#Maltempo #Sicilia, forti piogge sulle Eolie, maggiori criticità a Stromboli: sull’isola allagamenti e colate di fango hanno invaso strade, danneggiato case e veicoli. #vigilidelfuoco al lavoro per liberare le strade e mettere in sicurezza le strutture coinvolte [#12agosto 11:30] pic.twitter.com/vw29EwDbNB — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 12, 2022







Crediti immagine: twitter.com/ilSicilia/status/1558011435468197888