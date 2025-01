Il cantautore italiano Andrea Pimpini annuncia l'uscita della sua nuova raccolta musicale, "Lacrima: Quando cammini per strada". Questa compilation di 14 brani ripercorre il suo percorso artistico dal 2017 ad oggi, segnato da importanti tappe come l'esordio al Romics e il successo internazionale con "Amore Ciao". Un'occasione per riscoprire le canzoni che hanno definito lo stile musicale di Andrea e celebrarne la crescita artistica.

Per ascoltare il nuovo album clicca QUI!

Dagli esordi al Romics nel 2017 fino al successo internazionale, la carriera di Andrea Pimpini è stata un crescendo di emozioni e traguardi. Con un post su Instagram, l'artista ha annunciato l'uscita della raccolta "Lacrima: Quando cammini per strada", una riedizione del suo album "Lacrima" del 2019.

"Lacrima", uscito originariamente 5 anni fa, ha rappresentato il primo progetto di inediti di Pimpini, realizzato in collaborazione con Leonardo Campanella, compositore della maggior parte delle musiche. L'album ricevette un'accoglienza positiva, con Radio Coop che lo definì una "partenza promettente". Grazie alla Greater Fool Media di Roma, Andrea ebbe l'opportunità di lanciare il suo primo singolo, "Maledetta realtà", al Romics e di presentare il secondo estratto, "Neve bianca", su Radio RID96.8.

Dopo un periodo in cui l'album era stato rimosso dalle piattaforme, Andrea ha deciso di riproporlo in una nuova veste, con l'aggiunta di altri brani di successo. "Lacrima: Quando cammini per strada" diventa così una raccolta di 14 canzoni che rappresentano un viaggio attraverso la sua produzione musicale dal 2017 ad oggi.

Tracklist di "Lacrima: Quando cammini per strada":

Lacrima

Quando cammini per strada

Maledetta realtà

Ti amo per davvero

Stella nel cielo

Chiudi gli occhi

Come un eroe

Sitting on the clouds

Vorrei averti qui

Andrea

I’ll stay by the window

Canterò una canzone

Amore ciao

Tra i brani inclusi nella raccolta spiccano "Maledetta realtà", presentata al Castle Fondi Music Festival e al Romics, "Neve bianca", uno dei primi successi radiofonici di Pimpini, e "Amore ciao", in rotazione da oltre due anni su Rete Italia Australia.

La carriera di Andrea Pimpini:

Andrea Pimpini è un cantante, cantautore e produttore italiano. Il suo debutto al Romics nel 2017, davanti a più di 5.000 persone, ha segnato l'inizio di una carriera in ascesa. Nel 2019, i suoi live stream hanno ottenuto visibilità su importanti testate giornalistiche come Sky TG24, All Music Italia e RAI 2. Nel 2021, Pimpini ha raggiunto il terzo posto nella classifica degli streaming musicali live di Billboard, in collaborazione con Bandsintown, rimanendo in classifica per tre settimane. Nel 2022, dopo un tour in Abruzzo e un'intervista per Il Messaggero, il suo nuovo singolo è stato trasmesso nelle principali metropolitane e aeroporti italiani grazie a una collaborazione con TelesiaTV e Festa della Musica 2022. Il suo ultimo album è "I’ll Stay by the Window".