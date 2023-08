Il nuovo singolo dell’eclettico duo sugli stores digitali e nelle radio.

Esce “Free Your Mind”, il nuovo singolo dei The Golden Age, poliedrico duo caratterizzato da un electro synth pop con sonorità d’oltreoceano dalla forte personalità. “Free Your Mind” è un brano riflessivo che nasce dalla rabbia e dal bisogno di evasione. La canzone pone l’accento su una situazione di vita comune a tutti noi, quel momento in cui sentiamo di essere oppressi da un quotidiano che ci schiaccia, con le sue piccole catastrofi e il suo incessante divenire. Ma forse il problema non è il mondo circostante, forse il problema siamo noi stessi che cerchiamo di nasconderci piuttosto che affrontare la realtà e iniziare a vivere per davvero. Il passo fondamentale è liberare la mente e questo dipende da noi. “Just Free Your Mind” è la frase ribadita dal duo nei ritornelli quasi come fosse un mantra.

Musicalmente il brano si muove su atmosfere oscure ma dal retrogusto sognante, i synth sono padroni della scena. L’arrangiamento ha un sapore retro-futuristico, condito dal contrasto tra la voce maschile e femminile. Questo brano segna l’inizio di una nuova era per la band, che passa da sonorità rock a un synth pop dalle molteplici influenze. “Free Your Mind” è sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale.

Storia della band

The Golden Age è un duo di Messina composto da Adriana Drogo (voce) e da Davide De Stefano (voce/tastiere/samples). La band ha iniziato la sua attività musicale nel 2020, esplorando inizialmente sonorità più orientate verso il rock. Dopo un cambio di formazione la band si è spostata verso il pop elettronico, con elementi edm e synth pop. I brani presentano sia testi in inglese che in italiano. Gli arrangiamenti sono caratterizzati da strati di suoni sintetizzati e campionati, che creano un effetto di profondità e di spazialità. Questi elementi, fusi al ritmo incalzante del synth bass, contribuiscono a creare un'atmosfera coinvolgente, che guida l'ascoltatore in un viaggio sonoro attraverso paesaggi intensi. La combinazione della voce femminile e maschile offre una vasta gamma di tonalità emotive.

Spotify: https://open.spotify.com/artist/4JYNpKE51yS816TNiFY4if?si=RDXpr-B9QlKA uTDsT4T1w

Instagram: https://www.instagram.com/_thegoldenageband/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100072776815229

YouTube: https://www.youtube.com/@TheRealGoldenAgeBand/