E’ stata fissata per il 6 settembre la data di uscita negli States per il western The Thicket con protagonisti Peter Dinklage e Juliette Lewis.

La pellicola sarà distribuita dalla Samuel Goldwyn Films in alcune sale selezionate.

TRAMA: Dopo il rapimento di sua sorella da parte dello spietato Cut Throat Bill, un ragazzo si unisce a un cacciatore di taglie e a un gruppo di emarginati in una pericolosa missione di salvataggio.