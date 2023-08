Il Policlinico San Marco di Zingonia in provincia di Bergamo, che fa parte delle cliniche del Gruppo San Donato, tra i propri punti di forza, oltre ad essere un centro di eccellenza per la chirurgia mini-invasiva, generale e oncologica, oltre ad offrire un percorso integrato e completo per patologie oncologiche e internistiche, oltre ad essere un punto di riferimento per l'ortopedia e la traumatologia... ha messo a disposizione nella propria struttura un servizio ambulatoriale senza prenotazione.

Così viene descritto il nuovo servizio:

L'ambulatorio ad accesso diretto di Policlinico San Marco rappresenta un nuovo servizio, offerto in regime di solvenza, per sottoporsi a visite mediche e ad eventuali esami diagnostici senza bisogno di prenotare.In caso di necessità di prestazioni sanitarie che non hanno carattere di urgenza (es. medicazioni di tagli o ferite, riscontro medico dopo un trauma di lieve-media entità, distorsione, rottura di un dente, cistite etc etc.), il paziente può recarsi presso l'ambulatorio per ricevere l'assistenza dei seguenti specialisti:

Ortopedico;

Chirurgo polispecialistico;

Odontoiatra (lo specialista è in ambulatorio dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00; venerdì dalle 9:00 alle 12:00);

Urologo.

N.B. Nel mese di agosto l'ambulatorio odontoiatrico osserverà orari differenti, consulta il sito Smart Dental Clinic per scoprire gli orari di apertura.

Come accedere al servizioPer accedere al servizio non è necessario prenotare. L'ambulatorio ad accesso diretto di Policlinico San Marco si trova al piano terra, nell'area degli ambulatori in solvenza. Una volta fatta l'accettazione e pagato il costo del servizio, il paziente viene indirizzato allo specialista da lui scelto. Costo, orari e contatti Il costo del servizio ambulatoriale ad accesso diretto, comprensivo di visita, è di 149 euro; a parte, i costi relativi ad eventuali esami diagnostici di 1° e 2° livello e strumentali stabiliti dallo specialista a seguito della visita (es.: ecocardio, ecografia, RX, TAC e RM, esami di laboratorio). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle 18:00. Per informazioni chiamare il numero: ....

Di cosa si tratta? In sostanza di un ambulatorio e pronto soccorso a pagamento ad accesso diretto disponibile per le persone "solventi"... cioè per coloro che se lo possono permettere.

Così, ad esempio, a meno che una persona non sia in codice rosso, invece di aspettare ore in un Pronto Soccorso, pagando 149 euro può farsi curare direttamente, oppure può usare il servizio al posto del medico di base. Non solo. Nel caso si ritenga indispensabile la necessità di ricorrere ad un esame strumentale, sempre pagando, anche questo sarà effettuato immediatamente.

Il Policlinico San Marco, come altre cliniche del Gruppo San Donato, è un ospedale convenzionato, cioè offre servizi a tutti come un ospedale pubblico. In questo caso, però, se un cittadino non può pagare i 149 euro, o i 500 e oltre per gli esami strumentali, dovrà attendere ore e/o mesi per una cura e/o una diagnosi.

Il Gruppo San Donato offre tale servizio ingrassandosi a spese delle finanze pubbliche, come altre cliniche convenzionate, a seguito della follia delle regioni di delegare anche ai privati la possibilità di offrire assistenza sanitaria. Chiunque può capire quanto la decisione sia assurda. Infatti, anche se il servizio sanitario viene offerto a prezzi concordati, è ovvio che il privato ha tutto l'interesse a fatturare ilpiù possibile alla regione che comunque pagherà sempre il servizio offerto. Che vuol dire questo? Che una clinica privata finirà per operare un paziente che poteva tranquillamente non essere operato (ad esempio per l'alluce valgo!) o per effettuare una riabilitazione che durerà una o due settimane in più del necessario (e come è possibile dimostrare il contrario?). Adesso è chiaro perché le convenzioni per la sanità sono una follia?

Grazie a queste convenzioni, il Gruppo San Donato (come altri nel settore) si arricchisce a dismisura ai danni della finanza pubblica e per ovviare alle necessità dei più ricchi, grazie al finanziamento pubblico, crea anche il servizio ambulatoriale senza prenotazione.

Un servizio, va detto, che non è disponibile solo a Bergamo, ma anche a Brescia (Istituto clinico S. Anna) e a Milano (Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio e Policlinico San Donato).

Ma, come ci spiegano i (post) fascisti al governo con i collaborazionisti tra le opposizioni a supporto, il problema dell'Italia è stato finora il reddito di cittadinanza e, in futuro, potrebbe esserlo il salario minimo.