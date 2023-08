Nella giornata di oggi 30 agosto sarà presentato al Festival di Venezia nella sezione Fuori Concorso l'ultimo film di Liliana Cavani, L'ordine del tempo. Partendo dall'omonimo best-seller di Carlo Rovelli, il film esplora la percezione del tempo quando tutto è destinato a finire.

TRAMA: "E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? È quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrerà scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d’estate che cambierà le loro vite".