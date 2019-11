A Leuggern (nel cantone di Argovia, in Svizzera), l'amministrazione comunale ha deciso di abbassare le tasse per tutti i residenti del 10%, dopo una vincita realizzata a EuroMillions da un proprio concittadino. La singolare decisione è stata presa in conseguenza delle “entrate fiscali straordinarie” derivanti proprio dalla grossa vincita realizzata a Euromillions nel novembre 2018, che hanno fruttato alle casse comunali di Leuggern 23,7 milioni di franchi svizzeri.

Il fortunato neomilionario aveva vinto circa 183 milioni di franchi.