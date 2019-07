Spider-Man: Far From Home ovvero le storie d'amore (quelle belle)

I Marvel Studios hanno un'usanza particolare: diluire i blockbuster più impegnativi con qualcosa di più frivolo. Dopo Avengers: Age of Ultron c'è stato Ant-Man, a seguire Infinity War, invece, c'ha pensato Ant-Man and the Wasp, e ora, come pillola curativa a tutto quel chaos successo in Avengers: Endgame, Feige e company ci propongo le nuove avventure di Peter Parker.

Far From Home uscirà in Italia il 10 luglio, mentre l'anteprima si è vista il venerdì scorso. Ovviamente, il canale YouTube Taglia IL Nastro non se l'ha fatta sfuggire. Ecco cosa ci racconta: