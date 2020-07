In Asia torna la peste?

Le autorità di una città nella regione cinese della Mongolia Interna hanno emesso un avvertimento domenica, un giorno dopo che un ospedale ha riportato un caso di sospetta peste bubbonica.

Le autorità sanitarie della città di Bayan Nur, in Mongolia, hanno lanciato un allerta di livello tre, un valore medio basso, per vietare la caccia e il consumo di animali che potrebbero trasmettere la peste, chiedendo alla popolazione di segnalare eventuali casi sospetti o animali trovati morti, soprattutto marmotte, che si ritengono responsabili del contagio.

L'allerta diffusa domenica scorsa è relativa a casi segnalati di peste che hanno colpito quattro persone, Due dei casi sono risultati peste polmonare. La peste è una malattia altamente contagiosa e spesso mortale, frequente fino al '600, che si diffonde soprattutto attraverso i roditori.

I casi di peste non sono rari in Cina, ma i focolai sono diventati sempre più rari. Dal 2009 al 2018, la Cina ha riportato 26 casi e 11 decessi.

In una dichiarazione sull'accaduto rilasciata questo martedì, l'OMS ha detto di non considerare il caso come a rischio elevato di contagio.