Il CherryDance, situato nella prima, storica, rustica birreria dell’antico borgo di UragoMella, in provincia di Brescia, è un luogo pieno di persone e di storie da tramandare di generazione in generazione.

Ora è il momento di sostenere Stefano e Monica, gestori negli ultimi 19 anni, in una nuova impresa, per mantenere in vita e funzionante un edificio troppo obsoleto per i tempi odierni, grazie ad una campagna di Reward Crowdfunding lanciata su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

L’obiettivo è importante, 150mila euro che serviranno per la caparra per il mutuo di acquisto dell’immobile, avere fondi a disposizione, in caso di riuscita, per iniziare il progetto di ristrutturazione dell'immobile e anche dell'impresa, in modo da rendere tutto a norma, e ridare finalmente al Cherry nuova vita e dignità.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/go-on-cherry-teniamo-accese-le-luci-salviamo-il-cherrydance/