Al di là delle dichiarazioni di premier e capi di Stato che hanno affermato l'impossibilità di un nuovo lockdown nei vari Paesi dell'Unione europea, il contagio da coronavirus si sta allargando a macchia d'olio nel nostro continente: in alcuni Paesi siamo all'inizio, in altri sembra già fuori controllo.

E che la situazione sia più che seria lo dimostrano in Germania, uno dei Paesi meno colpiti in questo momento, le dichiarazioni di alcuni giorni fa della cancelliera Angela Merkel e quelle odierne di Lothar Wieler, direttore del Robert Koch Institute che ha commentato in questi termini i 4.058 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore:

«L'attuale situazione mi preoccupa molto. Non sappiamo come si svilupperanno le cose nelle prossime settimane. È possibile che avremo più di 10mila casi al giorno. È possibile che il virus si diffonda in modo incontrollabile».

Una dichiarazione che il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, ha cercato di ridimensionare, per modo di dire, con queste parole:

«Sono i cittadini, siamo noi, con le nostre azioni prudenti, che abbiamo condotto la Germania attraverso questa crisi fino ad ora, integrando le nuove regole nella vita di tutti i giorni. Non dobbiamo disperdere questi risultati. La situazione nella capitale mostra come azioni ignoranti e poco attente possano portare ad altri sviluppi della pandemia», aggiungendo che l'attuale situazione è meno grave rispetto a marzo e aprile, e che i maggiori problemi derivano da riunioni, eventi sociali e religiosi.



Non meno preoccupante la situazione nei Paesi limitrofi, con la Polonia che ha registrato un nuovo record giornaliero di 4.280 casi, così come in aumento sono i casi di Repubblica Ceca, dove negli ultimi 14 giorni i nuovi casi in Europa sono risultati i più alti nel rapporto per 100mila abitanti, e Belgio, dove nella capitale Bruxelles per limitare il contagio si è deciso di chiudere caffè e bar (ma non ristoranti) per almeno un mese.

In Russia sono stati 11.493 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, poco al di sotto del picco registrato a maggio, mentre i decessi in un giorno sono stati 191. In Ucraina i nuovi casi sono stati 5.397 e 93 i decessi. In Slovacchia i numeri del contagio sono saliti a 1.037, mai stati così alti neppure in primavera.



Peggio le cose vanno in Francia con i nuovi casi giornalieri che vanno verso quota 20mila, mentre settimanalmente si registra un progressivo aumento della percentuale dei positivi sul numero di tamponi effettuati che, l'ultimo dato, indica come superiore al 9%.

Ed in Francia è in aumento anche la pressione sugli ospedali il cui numero di ricoverati è in questo momento del 65% in più rispetto ai minimi di fine agosto. Ma bisogna ricordare che i dati di decessi e ricoveri sono sempre sfalsati di un paio di settimane rispetto all'andamento del contagio. Anche a Parigi se la sono presa con bar e caffè che però rimarranno aperti, chiudendo anticipatamente alle 22:00.



Anche nel Regno Unito la pandemia ha ripreso a correre con ben oltre 10mila nuovi casi nelle ultime 24 ore ed il Governo che entro lunedì dovrà decidere quali misure intraprendere a contrasto, cercando di risolvere l'irrisolvibile rebus del come limitare l'impatto di nuove chiusure sull'economia, che ha già subito un profondo shock senza contare gli inevitabili contraccolpi a venire dall'avvio effettivo della Brexit a inizio del prossimo anno, specialmente se non ci sarà accordo con Bruxelles.



Altissimi anche i numeri del contagio in Spagna, soprattutto nella regione dove ha sede la capitale Madrid, dove il ministero della Salute aveva imposto delle severe misure di confinamento in gran parte dei quartieri della città. Misure a cui si sono opposte le autorità locali e che un tribunale regionale ha tolto perché avrebbero limitato le libertà fondamentali di circa 4,5 milioni di persone. Il tribunale, però, non ha indicato misure alternative per fermare il contagio.



Ma ai margini dell'Europa c'è stato un Paese, Israele, che ha deciso di tornare in lockdown. E qual è, adesso, l'andamento del contagio nello Stato ebraico? Che dopo tre settimane c'è stato un rallentamento dell'epidemia con 4.117 nuovi casi registrati mercoledì, in calo per il terzo giorno consecutivo.

Israele, che finora ha registrato più di 282.000 contagiati e 1.824 decessi dall'inizio della pandemia, nelle ultime settimane aveva visto i nuovi casi arrivare a quota 9mila in 24 ore. Netanyahu ha dichiarato ieri che le attuali misure di confinamento sarebbero continuate almeno fino alla prossima settimana.



Quindi, anche i Paesi europei prima o poi torneranno a fare i conti con l'ineluttabile evidenza che il contagio può essere limitato solo con il lockdown, almeno finché non sarà disponibile un vaccino anti Covid?