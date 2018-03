Evidentemente una segnalazione anonima quella che ha portato i carabinieri di Sala Consilina ( SA ) nella casa di un 59enne. L' uomo, è stato trovato in possesso di ben 340mila euro in contanti riposti in una cassaforte sdradicata da un muro. É stata aperta un' inchiesta per stabilire la provenienza del denaro che è stato posto sotto sequestro.