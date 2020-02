Assegnati i prestigiosi Writers Guild Awards, i riconoscimenti con cui il sindacato degli sceneggiatori americani elegge ogni anno i miglior script originali e i migliori adattamenti in ambito cinematografico e televisivo.

I loro verdetti sono molto attesi perchè consentono di stabilire quali sono i film favoriti per gli Oscar nelle categorie Miglior sceneggiatura originale e Miglior sceneggiatura non originale.

I vincitori di quest'anno rendono ancora più interessante la gara per gli Oscar. In tal senso nella categoria Miglior adattamento ha vinto a sorpresa Jojo Rabbit battendo la favorita Greta Gerwig per Piccole Donne che aveva dalla sua parte l'USC Award (Libraries Scripter Award) che annualmente viene conferito al miglior adattamento di un’opera letteraria.

Nella categoria Miglior script originale ha vinto Parasite superando il rivale Marriage Story. Tenendo bene a mente che l'altro favorito di questa categoria C'era una volta a Hollywood non è stato nominato a questi premi, dato che il suo sceneggiatore Tarantino non è iscritto al sudddetto sindacato.

A questo punto chi vincerà l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale e per la miglior sceneggiatura non originale?