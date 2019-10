Lega e Fratelli d'Italia continuano ad aumentare i propri consensi tra gli elettori a discapito del Partito Democratico e di Italia Viva in base, almeno, a quello che fa registrare il sondaggio settimanale del TG di La7 condotto da SWG dal 9 al 14 ottobre.

Come dicevamo la Lega fa un balzo in avanti dello 0,9% portandosi al 33,2% e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni non è da meno con il suo 7,6% (+0,5).

Sempre nel centrodestra, Forza Italia è data in lieve aumento al 5,1% che però non gli permette di superare il partito di Matteo Renzi Itala Viva al 5,3% (-0,3%).

Il Partito Democratico cala dello 0,6 portandosi al 19,4%, in lieve flessione come il Movimento 5 Stelle dato al 18,6%, che però cede solo lo 0,1%.

Se si andasse a votare oggi, il Centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia) avrebbe una maggioranza del 45,9% contro il 43,3% di una coalizione costituita da Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Italia Viva.

Nei Partiti minori solo Sinistra Italiana/MDP Art 1 riuscirebbe a entrare in Parlamento grazie al suo 3,1% mentre resterebbero fuori i Verdi e +Europa entrambi all'1,9% e Cambiamo! stabile all'1,6%.