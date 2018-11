Iva Zanicchi: “Una vita da Zingara” al Teatro Nuovo Milano

È una stagione dinamica e ricca di sorprese quella del Teatro Nuovo di Milano, che continua a rinnovare i contenuti delle proprie scelte per solleticare il Pubblico, ed i sempre crescenti frequentatori, di uno tra i più importanti teatri milanesi.

Una data, “16 – 18 Novembre 2018”, pronta per far risplendere Colei che, tra le ultime vere dive della musica e della canzone internazionale, possa vantare una carriera e una vita come la Sua: IVA ZANICCHI.

Una carriera intensa. Una “storia” ricca di sentimento che a sua volta mette in luce tante storie diverse e aneddoti che, dipinte musicalmente” da Iva, coniugano nel modo più semplice senza veli, come anche l'elemento più “banale” o irrazionale, “l'Amore”, esalti temi fondamentali come la Vita.

Nel corso della sua vita, in generale, non riuscendo a stare ferma nello stesso posto per molto tempo, per ovvi motivi, è il teatro in genere che si propone di dare sempre più spunti di confronto al pubblico.

Occasione ghiotta, dunque, per ascoltare e stupirsi, per l'immenso repertorio che vanta oltre i grandi successi personali, quelli di Gaber, De Andrè, Aznavour o Modugno, e tanti altri.

In uno Show che si rispetti, per far risplendere la contemporaneità “Zingaresca” di Iva Zanicchi, la grande orchestra, pronta per accompagnarla in questo meraviglioso viaggio.

Dal 16 al 18 Novembre 2018

Teatro Nuovo Milano

Piazza San Babila

www.teatronuovo.it

_©Angelo Antonio Messina