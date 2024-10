Intervistiamo oggi Lorena Pereira, modella brasiliana che ha cominciato la sua carriera fin da piccola, lavorando per innumerevoli pubblicità e partecipando ad eventi modani di diversa natura, culturali e di moda. Il suo sogno è quello di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo: infatti, in occasione del Festival del Cinema di Venezia 2024, ha collaborato con “Il Salotto delle Celebrità” per portare la sua figura in un evento così importante. Conosciamo meglio Lorena in queste domande.



"Benvenuta! Potresti descrivere brevemente di cosa ti occupi e cosa ti distingue rispetto agli altri nel settore?"

Sono una modella e fotomodella con una grande passione per l'arte e la bellezza. Ho iniziato questo percorso e da allora non ho mai smesso di amare ciò che faccio. Credo che la mia autenticità e la mia capacità di trasmettere emozioni attraverso le immagini siano i miei punti di forza. Sono sempre alla ricerca di nuove sfide per far crescere la mia carriera.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Sto investendo molto nella mia crescita personale e professionale. Attualmente sto lavorando su diversi progetti che mi appassionano tantissimo. Il mio sogno è quello di affermarmi come attrice nel mondo del cinema. Ho iniziato il mio percorso con piccole parti, ma sono determinata a raggiungere ruoli più importanti e impegnativi. Le esperienze passate mi hanno fornito una solida base e una grande motivazione per perseguire questo obiettivo.

"Partecipare a questo evento esclusivo è stata una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Partecipare al Festival di Venezia è qualcosa di entusiasmante. Il cinema è sempre stato una grande passione, potermi immergere in un'atmosfera così magica è un'opportunità unica per crescere professionalmente ampliare i miei orizzonti. Ho conosciuto dei validi professionisti del settore, stretto collaborazioni interessanti e vissuto un'esperienza indimenticabile.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

ll cinema è sempre stato una parte fondamentale della mia vita. Ricordo ancora la magia di andare al cinema da bambina e perdermi nelle storie sullo schermo. Sono attratta dal potere del cinema di farci provare emozioni intense e di trasportarci in mondi lontani. Ammiro molto l'aspetto visivo del cinema, la cura per i dettagli e la capacità di creare atmosfere uniche. Tra i film che mi hanno influenzato di più, cito: "Joker", "Maria di Pablo Larrain" ed il film su Maria Callas con Angelina Jolie.